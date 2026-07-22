Austria instala una comisaría de policía en el edificio donde nació Hitler para impedir que se convierta en un lugar de peregrinación neonazi

Austria inauguró una comisaría de policía en la casa donde nació Adolf Hitler, en la localidad austriaca de Braunau am Inn.

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La medida llega tras años de controversia sobre qué hacer con esta antigua posada del siglo XVII, lugar donde nació el dictador nazi Adolf Hitler en abril de 1889.

El edificio ha sido objeto de una reforma sustancial y su fachada ha sido modificada, pero ha representado un enorme dolor de cabeza para las autoridades austriacas, que quieren evitar que se convierta en un lugar de peregrinación neonazi.

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Hitler vivió en el número 15 de Salzburger Vorstadt solo unas pocas semanas antes de que su familia se trasladara a otra dirección en Braunau. La familia abandonó definitivamente la localidad cuando él tenía 3 años.

Hitler regresó a Braunau en 1938 de camino a Viena, por un breve plazo, después de que la Alemania nazi se anexionara Austria.

A la ceremonia de inauguración de la comisaría, en la que músicos de la policía tocaron una tuba y otros instrumentos de viento-metal, asistieron el ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, y autoridades locales.

Getty Images/ EPA La antigua casa donde Adolf Hitler pasó su primera infancia ha sido reformada.

Austria asume así la responsabilidad del terrible legado del pasado, afirmó Karner.

Si bien decidir qué hacer con el edificio no fue fácil, Karner cree que la comisaría marca un nuevo capítulo para la ciudad.

"Esta casa se convertirá ahora en un lugar de democracia, estado de derecho, seguridad, libertad y dignidad humana", dijo.

Posteriormente, un capellán católico de la policía bendijo dos cruces que colgarán en la nueva comisaría.

Durante décadas, el Ministerio del Interior alquiló el edificio a su antigua propietaria, una mujer local llamada Gerlinde Pommer, pagándole una renta alta en un intento por evitar que la casa se utilizara como lugar de turismo de extrema derecha.

Durante muchos años, una organización benéfica local utilizó el edificio como centro de día y taller para personas con necesidades especiales.

Sin embargo, la organización se vio obligada a marcharse en 2011, cuando Pommer impidió nuevas obras de renovación.

Además, la propietaria se negó en varias ocasiones a vender la propiedad al gobierno.

La casa permaneció vacía durante varios años, mientras las autoridades y su propietaria discutían sobre los términos.

En 2016, el Parlamento austriaco aprobó una ley que permitía al gobierno confiscar la casa de Pommer.

Le pagó una indemnización de más US$900.000. Luego, ella demandó al gobierno alegando que la suma era demasiado baja, pero perdió el caso.

AFP via Getty Images "Nunca más el fascismo; en memoria de millones de muertos", dice la placa conmemorativa en el exterior del edificio.

El ministro del Interior de entonces, Wolfgang Sobotka, señaló que el edificio debía ser demolido y reconstruido en su lugar.

Esto recordó a una oferta anterior de un diputado ruso que manifestó su intención de comprar la casa y volarla por los aires.

Pero en aquel momento se desató una oleada de críticas y muchos afirmaron que destruir la casa equivaldría a negar el pasado nazi de Austria.

En 2019, el gobierno anunció planes para convertirlo en una comisaría de policía e inició un concurso a nivel de la Unión Europea para que los arquitectos presentaran sus diseños.

Las reformas

Se invirtieron millones de dólares en la remodelación del antiguo edificio amarillo, que ahora tiene un aspecto muy diferente al de antes.

Pintado de blanco, tanto por dentro como por fuera, el edificio está repleto de relucientes trabajos en madera de roble. Se han conservado una antigua escalera de caracol y un vestíbulo de entrada abovedado.

Tiene un aspecto muy diferente al de cuando la organización benéfica Lebenshilfe regentaba una pequeña tienda en una de las salas de la parte delantera, la última vez que entré hace casi 20 años.

El inspector jefe de policía Ludwig Heise declaró estar satisfecho de contar con un edificio tan moderno y magnífico para trabajar.

"Tenemos más espacio", afirmó, "pero por lo demás es como cualquier otra comisaría de policía en Austria".

EPA/Shutterstock Los agentes de policía formaron una fila frente a la nueva comisaría tras su inauguración.

No todos están conformes con la decisión de abrir una comisaría allí, y algunos argumentan que envía un mensaje equivocado.

Algunos deseaban que la casa se convirtiera en un centro de responsabilidad para afrontar el pasado nazi.

Otros, como el historiador local Florian Kotanko, afirman que les hubiera gustado que la organización benéfica Lebenshilfe volviera a operar.

"Pero ni siquiera esta organización benéfica quiso regresar, porque pensaban que serían utilizados como pretexto para un debate político, por lo que el gobierno tuvo que tomar otro camino", declaró Kotanko a la BBC.

En la casa no hay ningún cartel que indique su historia, y el edificio cuenta con cámaras de seguridad para grabar las actividades de cualquier posible visitante neonazi.

Lo único que lo vincula con Hitler es una piedra en la calle, colocada en 1989, que dice: "Nunca más el fascismo; en memoria de millones de muertos".

La piedra procede del cercano antiguo campo de concentración de Mauthausen.

El nombre de Hitler no aparece. Sin embargo, Florian Kotanko cree que la historia del lugar nunca desaparecerá, aunque cada vez menos neonazis lo visiten.

"Hay que afrontarlo, y por eso todos intentamos hacerlo de forma abierta y correcta. No se trata de orgullo, sino de aceptar la realidad".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC