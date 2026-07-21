PIT-CNT apunta al gobierno por "eludir" un compromiso del Diálogo Social sobre las AFAP y planteará un paro el 11 de agosto

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado luego de la reunión que mantuvo este martes una comitiva de la central con el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

En el comunicado, en línea con lo que había transmitido el presidente de la central, Marcelo Abdala , tras la reunión, los dirigentes criticaron al Poder Ejecutivo al entender que "eludió" un compromiso asumido en el Diálogo Social , referido a la creación de un organismo público que centralice el pilar de ahorro individual.

"Esta institución pública —concebida para administrar los ahorros de los trabajadores según parámetros de calidad de las inversiones y con el objetivo expreso de mejorar los magros rendimientos que ofrecen las AFAP para la población trabajadora— quedó fuera del texto difundido en las publicaciones del Poder Ejecutivo ", asegura el Secretariado Ejecutivo en su declaración.

"Los acuerdos están para cumplirse": Abdala advirtió al gobierno tras reunión del PIT-CNT con Oddone por cambios en seguridad social

Desde el PIT-CNT agregaron que crear ese organismo " no iba a eliminar las AFAP ni la presencia del lucro financiero ", pero " implicaba, al menos, un avance regulatorio en la dirección correcta ".

"Lamentamos que el Poder Ejecutivo, que fue quien propuso esta iniciativa, en línea con las promesas efectuadas durante la campaña electoral, haya eludido el compromiso de implementarla, afectando de esta forma la confiabilidad de los ámbitos de diálogo social en general", señalaron.

Al igual que había marcado Abdala, en el comunicado del PIT-CNT el Secretariado Ejecutivo insistió en que los acuerdos alcanzados deben ser honrados.

El comunicado del @PITCNT1 habla por sí mismo. Respetar y cumplir los acuerdos es parte fundamental de resguardar y validar el diálogo social como herramienta. pic.twitter.com/LN0BEXwzUE — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) July 21, 2026

El Poder Ejecutivo emitió en las últimas horas un comunicado en el que anunció los cambios que promoverá en seguridad social con un paquete de proyectos de ley a enviar al Parlamento en el segundo semestre.

Dentro de esos cambios no se incluyó la creación del organismo público que reclama el PIT-CNT, pero sí incluyó la posibilidad de que las AFAP tengan una mayor diversificación de sus inversiones, permitiendo que una mayor proporción de los ahorros de los trabajadores sean colocados en el exterior, bajo estrictos controles y supervisión profesional.

Este cambio se aplicará de forma gradual para no afectar el mercado local, ya que las AFAP cumplen un rol fundamental financiando a empresas nacionales y comprando deuda pública.

Al respecto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se preguntó quién garantizará a los trabajadores el "retorno" de esas inversiones en el exterior. "¿Por qué las AFAP siguen cobrando comisiones del dinero de los trabajadores, antes de desarrollar inversión alguna y sin tener riesgo empresarial ninguno, es decir con por lo menos una parte de la ganancia asegurada?", se preguntaron.

Por otra parte, otras cuestiones que sí habían sido acordadas en el Diálogo Social, como la unificación y ampliación de las transferencias sociales destinadas a la infancia y la posibilidad de que exista una causal jubilatoria a los 60 años (y no a los 65), fueron reivindicadas por el PIT-CNT como "conquistas del movimiento sindical".

Pero remarcaron otros asuntos pendientes de discusión, como la aplicación de una sobretasa del 1% del IRPF al 1% más rico del Uruguay (para casos en los que el patrimonio personal supere el US$ 1 millón).

"Dejamos constancia que tanto la posibilidad de trabajar en un nuevo paradigma contributivo para el financiamiento de la seguridad social como la propuesta de sobretasa en el impuesto al patrimonio enfocado en el 1% más rico de la sociedad siguen pendiente de discusión", señala el comunicado del Secretariado Ejecutivo.

Paro el 11 de agosto

Tras la reunión del Secretariado Ejecutivo, los dirigentes también acordaron someter a votación el próximo jueves, en una Mesa Representativa ampliada, la realización de un paro el próximo 11 de agosto por este y otros motivos.

El secretario de Comunicación y Propaganda de la central, Sergio Sommaruga, dijo a Subrayado que la sensación tras los anuncios del gobierno es de "disgusto".

"Hoy el Poder Ejecutivo sobre uno de los puntos centrales que tiene que ver con el pilar de ahorro individual, que tiene que ver con el funcionamiento de las AFAP, hizo un cambio regresivo en relación a lo que se acordó en el Diálogo Social. Hay un malestar en relación a esa metodología", declaró.

Sommaruga dijo que el movimiento sindical ya estaba "analizando" hacer una movilización en agosto, pero la "regresión" que presentó el Poder Ejecutivo en términos del pilar de ahorro individual de las AFAP terminó de acelerar el planteo.

"La regresión en materia de ahorro del pilar individual consolidó la idea de ir hacia una movilización, que también tiene la demanda de un plan nacional urgente de trabajo y con un salario que dé para vivir a la gente", señaló.