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"Los acuerdos están para cumplirse": Abdala advirtió al gobierno tras reunión del PIT-CNT con Gabriel Oddone por cambios en seguridad social

El gobierno enviará al Parlamento un paquete de medidas con cambios a la seguridad social, pero no incluyó la creación de un organismo público que centralice el pilar de ahorro individual

21 de julio de 2026 14:40 hs
Gabriel Oddone y Marcelo Abdala

Gabriel Oddone y Marcelo Abdala

Fotos: FocoUy

El PIT-CNT mantuvo este martes una reunión con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, para conocer en detalle los cambios que prevé implementar el gobierno de Yamandú Orsi en seguridad social y que serán parte de un paquete de proyectos de ley a enviar al Parlamento en el segundo semestre.

La delegación del movimiento sindical estuvo encabezada por el presidente de la central, Marcelo Abdala, quien al salir de la reunión advirtió al gobierno que "los acuerdos están para cumplirse" en relación a los puntos que formaron parte del consenso logrado en el Diálogo Social pero que no fueron incluidos por el Poder Ejecutivo en las políticas a implementar.

En particular, Abdala se refirió a la "posibilidad de que el pilar de ahorro individual fuera gestionado de manera centralizada por un organismo público". Esto había sido celebrado por el movimiento sindical, pero había motivado críticas de la Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (Anafap), que había apuntado contra el gobierno por la "estatización" que suponía esa medida.

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"De todo lo que comunica el Poder Ejecutivo hay un montón de cosas que salen del Diálogo Social pero ese punto propuesto en su momento por el Poder Ejecutivo no está", dijo Abdala en rueda de prensa consignada por Telemundo. "Este organismo no aparece en el planteo del Poder Ejecutivo", insistió.

Al inicio de la rueda, el presidente del PIT-CNT había trasladado un "comentario importante desde la perspectiva del movimiento sindical".

"Don José Pepe D'Elía nos educó con un concepto que es: los acuerdos son para cumplirse. Eso es muy importante", subrayó.

Por otra parte, también se mostró cauto respecto a un punto que sí incluyó el Poder Ejecutivo en las acciones a implementar, pero que, según Abdala, no había sido parte del acuerdo del Diálogo Social.

Se trata de la posibilidad de que las AFAP tengan una mayor diversificación de sus inversiones, permitiendo que una mayor proporción de los ahorros de los trabajadores sean colocados en el exterior, bajo estrictos controles y supervisión profesional.

Este cambio se aplicará de forma gradual para no afectar el mercado local, ya que las AFAP cumplen un rol fundamental financiando a empresas nacionales y comprando deuda pública.

Sobre este último punto, sin embargo, Abdala prefirió no adelantar una posición, porque los anuncios hechos por el gobierno serán analizados en un Secretariado Ejecutivo que sesionará este martes y luego en una Mesa Representativa ampliada el jueves para "adoptar una resolución institucional".

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