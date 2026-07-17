Oddone señaló que la expansión de la Ciudad de la Costa "es cara para el Estado" y que en Europa la discusión "sería de una complejidad enorme"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , consideró este miércoles que el “fenómeno” del crecimiento de la Ciudad de la Costa es “extraordinariamente conveniente para quienes habitan en él”, pero a la vez “un problema” en términos urbanos y económicos.

Durante una disertación ante la Cámara de Comercio de la Ciudad de la Costa, el jerarca fue consultado sobre las virtudes de Canelones para la economía uruguaya, pero también advirtió que sería “provocativo” para no ser “políticamente correcto”.

En un principio, destacó la atracción de inversiones por parte de la intendencia, lo que permitió la instalación de “una constelación de empresas en el cinturón de todo Montevideo”. Sin embargo, problematizó la extensión de la mancha urbana.

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“¿Hasta dónde voy a tener que llevar los servicios de saneamiento, los servicios públicos, porque a la gente le apetece vivir cerca de la costa?”, se preguntó el ministro de Economía. “Es un problema. Es una hermosa oportunidad de negocios y de trabajo, pero al mismo tiempo es un factor que ha generado una evolución de la mancha urbana montevideana sin control ninguno, sin que nadie haya opinado sobre eso y siempre el sector público detrás de los acontecimientos”, cuestionó.

Oddone aclaró que solo pretendía ser “provocador” y que no es “tenga una opinión de que hay que impedirlo”, sino que podría ser controvertible desde el punto de vista de la política urbana de Montevideo.

“Esto es caro para el Estado. (...) En cualquier lugar de esos que regulan mejor, como Europa, esta discusión sería de una complejidad enorme. ¡Enorme! Habría habido 200 mil iniciativas de tipo patrimonial, de tipo institucional, para impedir que la ciudad se extienda de manera infinita”, opinó el ministro, quien comparó que no es lo mismo que eso ocurra en un país como Uruguay, “donde la libertad está mucho más desarrollada”, a países “hiperregulados como los europeos”.

“Bajar el gasto público es complicado políticamente”

Durante su disertación, Oddone recordó también los cuestionamientos planteados por la oposición durante la interpelación que tuvo lugar semanas atrás en el Senado. Entre ellas, puso la lupa a los reclamos para bajar el gasto público y apuntó que ningún gobierno ha movido la aguja en esa línea.

“Si yo miro la serie histórica de gasto público, la presión fiscal de Uruguay de los últimos 40 años, está entre 29% y 32%. Y acá han gobernado los militares, los colorados, los blancos, los frenteamplistas y no lo mueven de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad uruguaya, en algún lugar, probablemente de manera inconsciente, alcanzó un equilibrio por el cual la presión fiscal es 30 % del PIB y que es muy difícil, muy difícil, bajar el gasto del 30 % del PIB. La única forma de hacerlo es crecer más”, enfatizó.

Oddone recordó la propuesta de Ernesto Talvi en 2019 sobre un ahorro de US$ 900 millones. “No hubo nada de eso. Bajó el primer año. Y el gasto público que entregó la administración anterior, que tenía un mandato de bajarlo –que, por cierto, no es el mandato que tiene mi gobierno– fue mayor. Porque bajar el gasto público es complicado políticamente. No es fácil, no hay un consenso sobre eso. Supone tocar muchas cosas, muchos lugares donde el sector privado también está metido”, concluyó.

Renta básica universal

Con un extenso análisis sobre los impactos de la coyuntura global en Uruguay, Oddone alertó sobre los impactos tecnológicos en el trabajo y en el futuro de los sistemas de seguridad social.

Conferencia de prensa del ministro Gabriel Oddone Dante Fernández / FocoUY

“Los hijos de la mayoría de ustedes difícilmente vayan a ser trabajadores de una sola jurisdicción a lo largo de su vida, porque son ciudadanos mucho más globales de lo que éramos nosotros”, predijo. “Y cuando vayan a pensar en su jubilación van a haber acumulado contribuciones a sistemas de seguridad social diversos que no están integrados. Este es un desafío. ¿Cómo se va a jubilar la gente que hoy tiene 20 o 30 años y que está trabajando en diversos lugares?”.

El ministro refirió a su vez a la “sustitución masiva en varios frentes laborales” con la inteligencia artificial, concentrada en especial en los “sectores de ingresos medios” con las tareas “repetitivas y rutinarias” con las que el “mundo capitalista le ha dado trabajo a la mayor cantidad de gente en los últimos 50-60 años.

“Ese mundo de los servicios profesionales, de las tareas industriales, está desafiaso por la deslocalización global y por la inteligencia artificial”.

Oddone advirtió en tanto que “esta idea de que hicimos una reforma previsional” que “llegó para quedarse” con algunos ajustes específicos ya no va a ser así. “Vamos a estar todo el tiempo discutiendo sobre este tema porque tal vez tengamos que pensar en un sistema de renta básica universal en un país como Uruguay. Un desafío enorme para nuestro sistema político”.