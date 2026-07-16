Cinco m² y permiten mascotas: así son los nuevos módulos individuales del Mides para personas en situación de calle

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puso en marcha un nuevo modelo de atención para personas en situación de calle que busca ofrecer mayor privacidad y adaptar la respuesta a quienes no se vinculan con los refugios tradicionales.

La iniciativa forma parte de la Primera Estrategia Nacional de Situación de Calle y consiste en un centro abierto las 24 horas que dispone de 24 módulos individuales , cada uno con un espacio privado donde las personas pueden dormir, guardar sus pertenencias e incluso permanecer junto a sus mascotas.

Según explicó el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard , el objetivo es diversificar la oferta del sistema para hacerlo "más atractivo" y favorecer el ingreso voluntario de quienes hoy permanecen en la calle.

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Cada uno de los módulos está construido en material metálico y tiene una superficie de cinco metros cuadrados .

Los espacios cuentan con puerta, ventana, cama, ropa de cama y lugar para guardar las pertenencias personales, lo que brinda a cada usuario un ámbito de uso exclusivo, a diferencia de los refugios colectivos.

Una de las principales novedades del dispositivo es que las personas pueden ingresar con sus mascotas, una de las razones por las que muchas veces quienes viven en la calle rechazan los refugios tradicionales.

Un centro abierto las 24 horas

Los módulos se encuentran dentro de un centro que funciona durante todo el día y que dispone de espacios comunes, cocina, lavadero y baños.

El lugar es gestionado por un equipo integrado por cuidadores, educadores y técnicos sociales, que acompañan a las personas durante su permanencia y trabajan en la construcción de trayectorias para que puedan abandonar la situación de calle.

Una alternativa para quienes no se adaptan a los refugios tradicionales

Gerhard señaló que el nuevo formato busca ampliar las respuestas del sistema de atención y ofrecer dispositivos acordes a los distintos perfiles y necesidades.

"Como la calle no es un lugar para vivir, intentamos construir respuestas adecuadas a cada circunstancia, para todos los perfiles, para que las personas ingresen voluntariamente y desde allí construir rutas de salida", afirmó.

El jerarca sostuvo que la experiencia, inaugurada hace pocas semanas, ha recibido una valoración positiva tanto de los participantes como de los equipos técnicos.

Por ese motivo, el Ministerio de Desarrollo Social prevé extender este modelo de atención si los resultados continúan siendo favorables.