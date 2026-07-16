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/ Nacional / MONTEVIDEO

Docentes ocupan liceo de Paso de la Arena tras pelea entre estudiantes que terminó con dos trabajadores heridos

Tanto la subdirectora como un docente resultaron heridos mientras intentaban separar a los involucrados

16 de julio de 2026 11:39 hs
Liceo N° 46 de Paso de la Arena ocupado por docentes tras pelea entre estudiantes

Liceo N° 46 de Paso de la Arena ocupado por docentes tras pelea entre estudiantes

El sindicato de docentes de Montevideo resolvió ocupar el Liceo N °46 de Paso de la Arena este jueves después de una pelea entre estudiantes en la que resultaron golpeados dos trabajadores de este centro.

El liceo, ubicado en Camino de las Tropas y Luis Batlle Berres, detiene su actividad por 24 horas en repudio a los hechos de violencia que sucedieron el pasado martes, entre otras reivindicaciones.

Ese día, ocurrió una pelea entre estudiantes en la que tanto la subdirectora como un docente resultaron heridos mientras intentaban separar a los involucrados. Según supo El Observador, había incidentes familiares previos entre los involucrados. Quienes atestiguaron el episodio contaron que algunos se fueron sangrando del lugar.

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La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades Montevideo) también denunció en un comunicado "el incumplimiento de los compromisos sobre la cobertura de portería" y el "rechazo a la intervención del inspector a cargo del liceo".

Según el sindicato, "dada la primer pelea física entre dos estudiantes, tres compañeros intentaron mediar", pero recibieron "insultos y golpes" y "en uno de los casos se tuvo que activar el protocolo de violencia vigente".

"Docentes y funcionarios nos enfrentamos a diversas situaciones de violencia, quedando expuestos y vulnerables. Repudiamos todo hecho de violencia en los centros de enseñanza y exigimos que las autoridades cumplan la cobertura del servicio de portería durante ambos turnos", expresa Ades Montevideo. Según el comunicado, este servicio fue comprometido por la Dirección General de Secundaria en mayo.

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