"Fue muy feo de ver": estudiante contó cómo vivió la pelea entre dos alumnos y un padre en liceo de Carrasco

Un estudiante del liceo 15 de Carrasco contó como vivió la reciente pelea entre dos alumnos y un padre que terminó uno de los jóvenes herido en la cabeza y con el hombre mayor de edad con una denuncia en su contra.

"Estaba en la puerta del liceo y apareció una persona en la puerta que decía que se iban a pegar. Un compañero estaba esperando adentro para que no lo atacaran y apareció el padre, se puso a hablar, la situación escaló y fue muy feo de ver ", contó Juan Martínez, estudiante del centro educativo en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Después, destacó que este tipo de actos "no representan" al centro educativo, aseguró que no son hechos que pasen "usualmente" y afirmó estar "en contra de la violencia" .

Pelea en liceo de Carrasco terminó con un estudiante herido y un padre denunciado por participar de la agresión

En cuanto al vínculo entre los estudiantes que se pelearon, dijo que hasta donde sabe "no tenían diferencias" y que en realidad el hecho se desencadenó tras un "malentendido" y "alguna chicana que se pasó de más" .

"En el liceo 15 estamos totalmente en contra de todo lo que tenga que ver con la violencia y estamos muy apenados de todo lo que pasó", cerró.

El caso

Según informó Telenoche (Canal 4), el episodio ocurrió tras una discusión entre los alumnos. En medio del enfrentamiento, uno de ellos golpeó al otro con un termo y le provocó una herida cortante en la cabeza.

De acuerdo al informe, el padre de uno de los adolescentes intervino durante la pelea y, en lugar de separar a los estudiantes, participó de la agresión.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió al caso este miércoles en rueda de prensa y señaló que el organismo trabaja con los estudiantes "como si fuera una situación de las que puede pasar entre estudiantes".

"La gravedad es que hay un adulto, que en vez de ayudar a que las cosas se ordenen, se suma a un error de los adolescentes. Pero no es un adolescente, es un adulto, y allí hay una denuncia y un conjunto de acciones", expresó.

"Cuando interviene un adulto no es una intervención educativa, sino que es una denuncia y tiene que dar cuenta de sus actos", agregó.

Caggiani sostuvo además que ambos estudiantes continuarán asistiendo al liceo. "La idea es que continúen estudiando y que aprendan de esta forma no acertada de resolver el conflicto", subrayó.