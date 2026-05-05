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Gobierno anunció que la cédula electrónica en el celular llegará en diciembre

Será el primer documento de la billetera digital estatal que prepara Agesic

5 de mayo de 2026 14:26 hs
Cédulas de identidad. (Archivo)
Cédulas de identidad. (Archivo) Inés Guimaraens

La directora ejecutiva de Agesic, Cristina Zubillaga, anunció que la billetera electrónica del Estado uruguayo estará operativa en diciembre de 2026 y que el primer documento que se va a integrar es la cédula de identidad digital.

"Queremos llegar a diciembre a tener una billetera electrónica, y tener una cédula digital en ella con todos los estándares internacionales q se necesitan", declaró este martes, durante la presentación de la Estrategia Digital junto a otras autoridades del Estado, como el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

Para el año siguiente, la directora ejecutiva de Agesic prevé sumar otros documentos a la billetera: la libreta de conducir, el carné de salud y el carné de vacunación. La intención es que el ciudadano pueda llevar en el celular las credenciales que hoy maneja en papel o en distintas apps.

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Otro punto del anuncio apunta a la "interoperabilidad", dijo la jerarca. La estrategia oficial busca que los documentos emitidos por el Estado puedan ser utilizados y almacenados también en otras billeteras digitales que cumplan con los estándares establecidos, y no quedar atados exclusivamente a la app que desarrolle Agesic.

Antes de la billetera, hay un escalón intermedio. En julio, Agesic lanzará una identidad electrónica vinculada a la cédula y al celular del usuario. Esto implicará que el usuario no tenga "que necesitar ningún elemento de proximidad más que la cédula para acceder a todos los trámites del Estado con un mayor nivel de confianza".

Según explicó Zubillaga, esta identidad electrónica va a permitir realizar trámites del Estado con un mayor nivel de confianza, al asociar la cédula física con un dispositivo específico. Es la base sobre la que después se va a montar la billetera con la cédula digital.

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