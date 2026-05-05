Gobierno anunció que la cédula electrónica en el celular llegará en diciembre

La directora ejecutiva de Agesic, Cristina Zubillaga , anunció que la billetera electrónica del Estado uruguayo estará operativa en diciembre de 2026 y que el primer documento que se va a integrar es la cédula de identidad digital.

"Queremos llegar a diciembre a tener una billetera electrónica, y tener una cédula digital en ella con todos los estándares internacionales q se necesitan", declaró este martes, durante la presentación de la Estrategia Digital junto a otras autoridades del Estado, como el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

Para el año siguiente, la directora ejecutiva de Agesic prevé sumar otros documentos a la billetera: la libreta de conducir, el carné de salud y el carné de vacunación . La intención es que el ciudadano pueda llevar en el celular las credenciales que hoy maneja en papel o en distintas apps.

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Otro punto del anuncio apunta a la " interoperabilidad" , dijo la jerarca. La estrategia oficial busca que los documentos emitidos por el Estado puedan ser utilizados y almacenados también en otras billeteras digitales que cumplan con los estándares establecidos, y no quedar atados exclusivamente a la app que desarrolle Agesic.

Antes de la billetera, hay un escalón intermedio. En julio, Agesic lanzará una identidad electrónica vinculada a la cédula y al celular del usuario. Esto implicará que el usuario no tenga "que necesitar ningún elemento de proximidad más que la cédula para acceder a todos los trámites del Estado con un mayor nivel de confianza".

Según explicó Zubillaga, esta identidad electrónica va a permitir realizar trámites del Estado con un mayor nivel de confianza, al asociar la cédula física con un dispositivo específico. Es la base sobre la que después se va a montar la billetera con la cédula digital.