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No es Chile, Argentina ni México: el único país de América Latina que saltó 10 puestos en el ranking global de potencias militares

Por encima de sus pares regionales más próximos, como Argentina, México o Chile, la nación volvió a ubicarse en el primer trimestre en el puesto 11, escoltando a potencias como Italia, Turquía y Gran Bretaña. Por detrás quedaron Alemania, Israel y España.

5 de mayo de 2026 15:25 hs
Ejercito de Brasil

Ejercito de Brasil

La clasificación anual Global Firepower (GFP) 2026 actualizó el ranking de poderío militar y destacó a un país de América Latina entre las naciones que, en los últimos 10 años, experimentaron un avance significativo en materia de refuerzo defensivo.

Por encima de sus pares regionales más próximos, como Argentina, México o Chile, Brasil volvió a ubicarse en el primer trimestre en el puesto 11, escoltando a potencias como Italia, Turquía y Gran Bretaña. Por detrás quedaron Alemania, Israel y España.

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El cremiento defensivo de la nación de 8.515.767 kilómetros cuadrados permitió que en la comparativa con 2015, registrara un salto de 10 lugares. Una década atrás su poderío era superado por Vietnam, Tailandia, Polonia y Egipto, entre otras.

¿Cómo es la capacidad defensiva militar de Brasil?

Ocupando el puesto 11 de 145 países considerados en la revisión anual del GFP, Brasil reúne este 2026 una puntuación PwrIndx* de 0,2374 (una puntuación de 0,0000 se considera "perfecta").

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El gigante sudamericano figura entre las 10 principales potencias mundiales en lo que respecta a la población total (lo que influye en la fuerza laboral general) y entre las 10 potencias financieras, según su posición en categorías clave.

Además, Brasil también se encuentra entre los 10 principales productores mundiales de petróleo crudo, un recurso natural fundamental.

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Al ahondar en sus flotas defensivas, cuenta con un total de 495 aeronaves, siendo 44 de combate y 107 de ala fija en stock. En terrestre, más de 22 mil vehículos; 149 en artillería autopropulsada y 294 tanques.

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La nación sudamericana contabiliza también con 69 activos totales navales, siendo 6 submarinos, 2 corvettas y 22 patrulleros.

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