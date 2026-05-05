No es el caldo de huesos: así es el té "bomba de colágeno" que ayuda a producirlo de forma natural

De sabor delicado, ligero y dulce, y caracterizado por ser el menos procesado de todos, el té blanco elaborado a partir de los brotes y hojas jóvenes de la planta Camellia sinensis gana adeptos por ser la nueva "bomba de colágeno".
Reconocido por su alto poder antioxidante y su baja oxidación, lo que le confiere propiedades antiedad y un color claro, su nombre deviene de la pelusa blanco-plateada que cubre las yemas aún cerradas de las primeras hojas, dándoles un aspecto similar a agujas de plata cubiertas de nieve.
¿Cuáles son las propiedades nutricionales del té blanco?
Conforme a la información recopilada por el portal Terzaluna, el té blanco disponce de sólo 2 - 4 calorías por 100 ml, representando una fuente excepcional de nutrientes valiosos para el organismo.
Contenido vitamínico por 100 ml:
- Vitamina C: 3-5 mg (apoyo inmunológico)
- Vitamina E: 0,1-0,3 mg (antioxidante)
- Vitaminas del grupo B: esenciales para el metabolismo energético
Minerales esenciales:
- Potasio: 15-25 mg (equilibrio hídrico)
- Magnesio: 2-4 mg (función muscular)
- Manganeso: 0,2-0,5 mg (metabolismo óseo)
El verdadero tesoro del té blanco reside en la concentración de polifenoles (138-200 mg por 100ml) y catequinas (50-150 mg por 100ml), superiores a cualquier otro. Además, el contenido de cafeína es moderado (15-20 mg por 100ml), significativamente inferior al té verde (30 mg) y al té negro (40-50 mg), haciéndolo ideal incluso para quienes son sensibles a los estimulantes.
|Propiedades del té blanco
| Impacto
|Propiedades antioxidantes
|El té blanco cuenta con la más alta concentración de antioxidantes entre todos los tés, con un puntaje ORAC de 1500-2000 μmol TE por 100ml. Estos compuestos neutralizan los radicales libres, protegiendo las células del envejecimiento prematuro.
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Propiedades antibacterianas
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Los estudios demuestran su eficacia contra bacterias gram-positivas como el Staphylococcus aureus y gram-negativas como el Escherichia coli, gracias a la alteración de la permeabilidad de las membranas celulares bacterianas.
|Propiedades antiinflamatorias
|Los polifenoles modulan la respuesta inflamatoria, reduciendo las citoquinas proinflamatorias como TNF-α e IL-1β, mientras aumentan las antiinflamatorias como IL-10.
| Propiedades neuroprotectoras
|Las catequinas atraviesan la barrera hematoencefálica, protegiendo las neuronas de la agregación de proteínas amiloides y estimulando la neurogénesis.
¿Cuáles son beneficios para la piel, dientes y huesos del té blanco?
La investigación de la Universidad de Granada destacaron que el té blanco ofrece los mayores efectos protectores sobre los tejidos óseos y cartilaginosos, con un aumento de la densidad mineral ósea del 2 - 5% y una reducción del riesgo de fracturas del 13 - 22%.
Para la salud dental, reduce la incidencia de caries en un 20 - 30% y combate la enfermedad periodontal gracias a sus propiedades antibacterianas.