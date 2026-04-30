El hábito de 2 minutos diarios que alarga la vida, según The Lancet

Un reciente estudio científico demostró que no es necesario someterse a rutinas extremas para aumentar la longevidad . La investigación reveló que incorporar apenas dos minutos de actividad física intensa y cinco minutos adicionales de sueño cada noche puede sumar hasta un año de vida .

El hallazgo pertenece a un análisis liderado por la Universidad de Sídney y publicado en la revista científica eClinicalMedicine, parte de la prestigiosa red The Lancet. Los expertos evaluaron cómo las pequeñas modificaciones cotidianas impactan en la salud a largo plazo.

Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigadores monitoreó a casi 60.000 personas del Reino Unido durante un promedio de ocho años . El estudio observó sus patrones de descanso mediante acelerómetros de muñeca y evaluó su calidad nutricional a través de cuestionarios validados.

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El doctor Nicholas Koemel, autor principal del trabajo, explicó que la nutrición, el sueño y el ejercicio suelen estudiarse por separado . Sin embargo, al analizarlos en conjunto, el estudio observó que los pequeños ajustes tienen un efecto acumulativo significativo en la prevención de enfermedades y la reducción de la mortalidad.

Los tres cambios mínimos

La investigación detalló una fórmula accesible para aquellas personas que actualmente mantienen hábitos deficientes. El estudio observó que la combinación de tres factores mínimos genera un impacto directo en la longevidad:

Actividad física: Sumar dos minutos diarios de ejercicio moderado a vigoroso, como caminar a paso ligero o subir escaleras.

Descanso: Dormir cinco minutos adicionales cada noche.

Alimentación: Incorporar media porción extra de verduras al día.

Los datos indicaron que la implementación conjunta de estas tres acciones se asoció con un año adicional de vida saludable, libre de enfermedades crónicas o discapacidades que limiten el funcionamiento diario.

El impacto de una rutina óptima

Más allá de los ajustes mínimos, los investigadores también calcularon los beneficios de mantener un estilo de vida ideal a largo plazo. El estudio observó que las personas que logran consolidar una rutina óptima experimentan una reducción drástica en el riesgo de mortalidad.

Los resultados mostraron que quienes duermen entre siete y ocho horas por noche, mantienen una dieta saludable y realizan más de 40 minutos diarios de actividad física vigorosa pueden sumar hasta nueve años de vida adicional en comparación con aquellos que tienen los peores hábitos.

La evidencia científica subraya que las modificaciones dietéticas y de movimiento no requieren cambios drásticos desde el primer día. La conclusión académica determinó que las pequeñas mejoras sostenidas en el tiempo son una estrategia efectiva y realista para extender la esperanza de vida.