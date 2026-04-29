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El MSP rechazó el recurso de amparo que había presentado Gonzalo Moratorio para acceder a fármacos de alto costo

De no acceder a los medicamentos solicitados, podría "empeorar significativamente" la enfermedad de Moratorio y llevar a un "desenlace fatal a corto plazo", dijo uno de los abogados del científico días atrás

29 de abril de 2026 16:38 hs
Gonzalo Moratorio. Archivo

Gonzalo Moratorio. Archivo

Inés Guimaraens

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) rechazaron el recurso de amparo presentado por el científico Gonzalo Moratorio para acceder a fármacos de alto costo necesarios para su tratamiento, en el marco de un tumor cerebral que le fue diagnosticado a mediados del año pasado.

La respuesta negativa a estos pedidos es de estilo por parte del Estado, que tiene como norma rechazar los recursos de amparo, que luego siguen su curso judicial. Este rechazo fue informado en primera instancia por El País y confirmado por El Observador con uno de los abogados de Moratorio, Martín Frustaci, quien defiende al científico junto a Rodrigo Rolón.

Este jueves habrá una audiencia en la que la Justicia definirá si corresponde que Moratorio acceda a los fármacos solicitados, que forman parte del tratamiento de inmunoterapia al que está sometido.

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Fachada del Ministerio de Salud Pública (MSP)

Fachada del Ministerio de Salud Pública (MSP)

Se trata de los fármacos Nivolumab y Relatlimab, que tienen un costo mensual estimado de US$ 30 mil, informó Subrayado.

Rolón señaló al noticiero en una entrevista que Moratorio está recibiendo un tratamiento de quimioterapia y también de inmunoterapia, este último asociado a los fármacos que está solicitando. En las últimas horas, Rolón había advertido que el científico tenía las "últimas dosis" y que estas se agotarían próximamente.

"De no adjudicarse esta medicación, la otra terapéutica no estaría surtiendo los efectos que tendría que surtir", estimó. Y agregó: "Lo que haría es empeorar significativamente su enfermedad que debería en un desenlace fatal a corto plazo en meses".

El abogado sostuvo que el tratamiento ha dado "muy buenos resultados" a Moratorio, que ha tenido una respuesta positiva contra la enfermedad: "Está con muy buen ánimo, los resultados han sido favorables y la enfermedad ha mostrado un retroceso significativo", dijo Rolón.

"Él se encuentra estable pero dependiendo de esta medicación para continuar con su vida", dijo.

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