Gonzalo Moratorio: "Estoy seguro que voy a estar bailando en su cumpleaños de quince con ella"

Gonzalo Moratorio tiene un tumor cerebral "muy agresivo" —así lo definió él mismo en sus redes sociales— que le provocó pérdida parcial de la capacidad motora en el lado derecho de su cuerpo. El científico uruguayo habló esta semana en el programa SobreCiencia de TV Ciudad sobre su diagnóstico, su tratamiento y el papel de la inteligencia artificial en el futuro de la oncología.

Moratorio explicó que las células tumorales no pudieron ser removidas por completo durante la cirugía, y que eso no es un error médico sino una limitación biológica: "Por más que el microscopio te diga que no hay, no es así". Desde ese punto, describió su situación en términos concretos: "Lo que tengo en mi cerebro es una carrera armamentista. Tengo que usar todas las herramientas, todas las baterías que tenemos para contrarrestar y elegir las mejores estrategias que nos permitan, en este caso, vivir. Estamos hablando de querer vivir, de pelear por vivir".

Moratorio es cofundador junto a Pilar Moreno de Guska, una startup de biotecnología fundada en 2024 que usa IA para el diseño de virus oncolíticos, es decir, virus modificados para atacar células cancerosas. Tras el diagnóstico, Guska anunció en sus redes que, por iniciativa de Moreno —quien hoy dirige el laboratorio—, redirigirán sus investigaciones hacia tumores cerebrales .

#SobreCiencia | @gonzamoratorio : su lucha contra el cáncer y los avances conseguidos en Guska “Le estamos encontrando la vuelta, soy optimista. Va a ser durísimo y me queda sufrir mucho más, pero estoy dispuesto. Tengo fe ciega y voy a salir adelante”, dijo pic.twitter.com/AgghtqoE5Z

"Lo que daría para que esto me hubiese pasado en tres años más"

El mayor peso emocional de su intervención pasó por el tiempo. "Lo que daría para que esto me hubiese pasado en tres, cuatro años en el futuro sería enorme. Porque estoy seguro que con ese tiempo ya el avance, dado principalmente por la combinación de lo que estamos haciendo de experimentación y ciencia pura y dura con inteligencia artificial... hay veces que digo: ¿por qué no me pasó esto dos o tres años más?".

Aun así, se mostró directo sobre lo que viene: "¿Va a ser duro? Es durísimo. ¿Voy a sufrir? Claro. ¿Me queda sufrir mucho más? Un montón. Pero estoy dispuesto". Y fijó un horizonte personal: tiene una hija de cuatro meses y dijo: "Estoy seguro que voy a estar bailando en su cumpleaños de quince con ella, por más que parezca el profesor Charles Xavier en una sillita de ruedas, pero voy a estar ahí. Voy a estar ahí y le vamos a encontrar la vuelta a esto. Le estamos encontrando la vuelta".

"Lo que necesito es un poco de suerte, porque la suerte hay que ayudarla; necesito basarme muchísimo en la ciencia; necesito tener un equipo de personas que está continuamente trabajando en esto en todas partes del mundo. Tengo fe ciega. Y voy a ganar", cerró.