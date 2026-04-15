La ruta del nuevo ciclón y los departamentos uruguayos más afectados por tormentas y vientos, según Metsul

Un nuevo ciclón extratropical se formará en las próximas horas en la región y tendrá impacto directo en Uruguay con lluvias, tormentas y vientos intensos entre este miércoles y el viernes, advirtió Metsul .

Según el análisis del organismo meteorológico brasileño, el sistema se originará a partir de un centro de baja presión en el noreste de Argentina y avanzará hacia el sureste, ubicándose sobre territorio uruguayo durante el jueves.

El mayor impacto se concentrará en Uruguay , especialmente en los departamentos del sur y el este, como Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha . Allí se esperan los efectos más intensos del fenómeno, con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 80 km/h , e incluso superar los 90 km/h en forma puntual .

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La trayectoria del ciclón y los departamentos uruguayos más afectados por los vientos fuertes, según Metsul

En cuanto a las precipitaciones, el sistema comenzará a generar lluvias en el oeste del país durante este miércoles, mientras que el jueves las condiciones de inestabilidad se extenderán a la mayor parte del territorio, con riesgo de lluvias fuertes y tormentas aisladas.

El viernes, el ciclón se posicionará sobre el Río de la Plata, frente a las costas uruguayas, y luego comenzará a desplazarse hacia el océano Atlántico, lo que permitirá una mejora gradual de las condiciones. Aun así, en zonas costeras podrían persistir lluvias aisladas y vientos intensos durante parte de la jornada.

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De acuerdo a los modelos meteorológicos, si bien este evento traerá condiciones adversas, no se prevé que alcance la intensidad del ciclón registrado la semana pasada, que provocó daños y caída de árboles en varias zonas del país.