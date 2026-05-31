SOS Fauna Marina denunció aparición de más de una decena de tortugas muertas durante las últimas semanas en Uruguay

La organización SOS Fauna Marina informó en las últimas horas sobre la aparición de más de una decena de tortugas muertas a lo largo de las últimas semanas en Uruguay .

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En diálogo con El Observador, Richard Tesore, responsable del colectivo, brindó detalles de esta situación e informó que esta problemática se viene detectando desde hace más de 20 días .

De acuerdo con Tesore, hasta ahora cuentan con denuncias de cuerpos encontrados en Piriápolis, Punta del Este, el Chuy y Colonia .

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La causa del fallecimiento de estas tortugas, explicó, se ha debido de momento a múltiples y diversas causas.

"Algunas relacionadas con la pesca: líneas de pesca, marcas de tanza, anzuelos; otras por consumo de plásticos. Han sido bastante variadas las causas", señaló.

Consultado sobre si es un fenómeno que se ha producido más veces en Uruguay, reconoció que sí y mencionó que normalmente ocurre cuando empieza a "enfiarse el agua".

"Son muchas. Después veremos cómo terminan el invierno, a ver qué números da, pero por ahora viene elevado con respecto a otros años", aseguró en cuanto a la cifra de tortugas muertas vistas en las costas uruguayas.

Durante la jornada de hoy se detectó la presencia de hasta dos tortugas fallecidas en la costa de Piriápolis.

Hasta ahora se han localizado cuerpos y restos de tortugas verdes (Chelonia mydas), cabezona (Caretta caretta) y tortuga laúd (Dermochelys coriácea), entre otras especies.