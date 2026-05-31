Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / FAUNA MARINA

SOS Fauna Marina denunció aparición de más de una decena de tortugas muertas durante las últimas semanas en Uruguay

sHasta ahora se han localizado cuerpos y restos de tortugas verdes (Chelonia mydas), cabezona (Caretta caretta) y tortuga laúd (Dermochelys coriácea), entre otras especies

31 de mayo de 2026 16:42 hs
Encontraron tortugas muertas en costas uruguayas

Encontraron tortugas muertas en costas uruguayas

Cedidas a El Observador

La organización SOS Fauna Marina informó en las últimas horas sobre la aparición de más de una decena de tortugas muertas a lo largo de las últimas semanas en Uruguay.

En diálogo con El Observador, Richard Tesore, responsable del colectivo, brindó detalles de esta situación e informó que esta problemática se viene detectando desde hace más de 20 días.

De acuerdo con Tesore, hasta ahora cuentan con denuncias de cuerpos encontrados en Piriápolis, Punta del Este, el Chuy y Colonia.

Más noticias

Video: Alternatus Uruguay liberó a una tortuga morrocoyo "gigante" que fue encontrada cruzando una ruta

Búsqueda de petróleo: avistaron 470 ballenas, delfines y tortugas durante la primera etapa de la campaña de exploración

La causa del fallecimiento de estas tortugas, explicó, se ha debido de momento a múltiples y diversas causas.

"Algunas relacionadas con la pesca: líneas de pesca, marcas de tanza, anzuelos; otras por consumo de plásticos. Han sido bastante variadas las causas", señaló.

Consultado sobre si es un fenómeno que se ha producido más veces en Uruguay, reconoció que sí y mencionó que normalmente ocurre cuando empieza a "enfiarse el agua".

"Son muchas. Después veremos cómo terminan el invierno, a ver qué números da, pero por ahora viene elevado con respecto a otros años", aseguró en cuanto a la cifra de tortugas muertas vistas en las costas uruguayas.

Durante la jornada de hoy se detectó la presencia de hasta dos tortugas fallecidas en la costa de Piriápolis.

Hasta ahora se han localizado cuerpos y restos de tortugas verdes (Chelonia mydas), cabezona (Caretta caretta) y tortuga laúd (Dermochelys coriácea), entre otras especies.

Las más leídas

Suprema Corte destituyó a jueza que inventó un expediente para averiguar información sobre el patrimonio de su exesposo

El invierno cambió de combustible: así se calefaccionan hoy los uruguayos

Precio de los combustibles: el gobierno definió subas para la nafta y el gasoil, pero mantuvo el valor del supergás

El autismo también vive en el intestino: investigadores uruguayos exploran la conexión entre microbiota y TEA

Temas

tortugas Uruguay Fauna marina Piriápolis

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos