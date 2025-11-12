Video: Alternatus Uruguay liberó a una tortuga morrocoyo "gigante" que fue encontrada cruzando una ruta

La organización animalista Alternatus Uruguay difundió en sus redes sociales el video de la liberación de una tortuga morrocoyo "gigante" que fue encontrada cruzando una ruta.

El responsable del centro, Ignacio Etchandy, aseguró durante el filme que "nunca" en su vida había visto una hembra de morrocoyo "tan grande" .

"La pesamos con Iracema -su pareja y también responsable de Alternatus- y son 2.800 kilos de mal carácter. Impresionante el animal, 30 centímetros de largo. Es realmente pesada y fuerte ", reveló.

Esta especie tiene la particularidad de ser la única que tortuga que guarda su cabeza hacia atrás .

Según el relato de Etchandy, la tortuga fue encontrada intentando cruzar la ruta por un grupo de personas que, en su afán de ayudarla, la recogieron y la llevaron hasta el centro de Alternatus.

Pese a destacar la acción, dijo que "lo mejor" ante ese tipo de situaciones es "no alejarse" de la zona donde fue encontrado el animal porque lo estarías alejando de la zona "donde está establecida su población".

"Ayudarlas sí, pero levantarlas y llevártelas no y mucho menos llevártelas como mascota. Son animales silvestres que nacieron en la naturaleza sin la intervención del hombre y así debe seguir", sostuvo.

Tras esta explicación y con la autorización del Ministerio de Ambiente, realizaron la liberación de la tortuga en un "cuerpo de agua dulce" donde están establecidas las morrocoyo.