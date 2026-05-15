"La sensación que hay es la desilusión": edila del Frente Amplio en Rivera criticó la gestión del gobierno en actividad con Fernando Pereira

La edila del Frente Amplio en Rivera, Daiana de Mello , criticó la gestión del gobierno en una actividad del Frente Amplio te Escucha encabezada por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira , y otros dirigentes.

La representante departamental, electa por la Lista 609 , tomó la palabra al final de la actividad y se dirigió a la mesa, en la que estaba Pereira y también la jerarca de la Intendencia de Montevideo Silvia Nane, entre otros.

" Realmente, con el corazón partido les puedo decir que la sensación que hay en todo el departamento, en todo el interior, es la desilusión ", dijo De Mello.

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Aunque agradeció la presencia de los dirigentes, consideró que la "esperanza" depositada en el Frente Amplio durante las pasadas elecciones "hoy se ve muy chica". " No llenó la expectativa de la gente ", afirmó.

Daiana De Mello video Video: redes sociales

"Realmente no es ponerle palos en la rueda, no es ir contra algún compañero. Porque hay gente que se ofende. Me toca realmente decir la verdad que no llega a ustedes. El Mides está trabajando horrible, no se trabaja bien, no se conoce la necesidad de la gente. Se ayuda a quien no necesita y la gente que necesita queda afuera", apuntó y enumeró otra serie de problemas que, a su entender, enfrenta el departamento.

De Mello reconoció que no es una frenteamplista "de raíz", porque provino desde el Partido Colorado, pero dijo "sentirse" frenteamplista. "Creo en esa esperanza que la gente puso en este gobierno", agregó.

El Frente Amplio te Escucha se relanzó en abril de este año, como una forma de volver a sintonizar con la militancia, luego de que en la coalición de izquierda reconocieran problemas para conectar con los votantes del Frente Amplio en la primera vuelta de octubre de 2024 y en el balotaje de noviembre de 2024.

Las alarmas se encendieron luego de un marcado deterioro en las encuestas de opinión pública que miden la evaluación del gobierno y del presidente Yamandú Orsi.

Como informó El Observador en marzo, el presidente del Frente Amplio había reconocido que la coalición de izquierda tenía un "problema de acción política" porque no estaba "sintonizando adecuadamente" con su electorado.

En un Secretariado Ejecutivo, Pereira planteó que una de las apuestas para resolver ese problema era la reedición del Frente Amplio te Escucha, con giras por todo el país para conversar con militantes.

En esa reunión de marzo, antes del lanzamiento, Pereira había adelantado que la intención es mantener viva la iniciativa durante tres años para escuchar las "demandas sociales".