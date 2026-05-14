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Avión carguero terminó con sus ruedas enterradas en el pavimento de la pista del Aeropuerto de Carrasco

El caso es investigado por la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, informaron desde la Fuerza Aérea Uruguaya

14 de mayo de 2026 18:46 hs
Boeing 747 afectado por hundimiento del hormigón en Aeropuerto de Carrasco

Boeing 747 afectado por hundimiento del hormigón en Aeropuerto de Carrasco

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya
Boeing 747 afectado por hundimiento del hormigón en Aeropuerto de Carrasco

Boeing 747 afectado por hundimiento del hormigón en Aeropuerto de Carrasco

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya
Boeing 747 afectado por hundimiento del hormigón en Aeropuerto de Carrasco

Boeing 747 afectado por hundimiento del hormigón en Aeropuerto de Carrasco

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya
Boeing 747 afectado por hundimiento del hormigón en Aeropuerto de Carrasco

Boeing 747 afectado por hundimiento del hormigón en Aeropuerto de Carrasco

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya

Un avión carguero Boeing 747 que operaba en la plataforma del Aeropuerto Internacional de Carrasco protagonizó un incidente al terminar con una de sus ruedas enterradas en el hormigón de la pista, que se hundió.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves. Se dispuso la reparación de la pista y el avión despegó, sin generar impacto operacional en Carrasco, confirmaron desde el propio aeropuerto.

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Debido al hecho, la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil del Ministerio de Defensa Nacional indagará en el caso.

La aeronave estuvo trancada dentro del pozo que se generó en la pista, pero luego pudo ser removida. En primera instancia fue el periodista Marcelo Umpiérrez fue quien informó que el carguero había quedado atascado.

También esta semana, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU) emitió una circular técnica en la que advirtió que todavía no están resueltas todas las condiciones necesarias para implementar el sistema de aterrizaje que permitiría operar con visibilidad extremadamente reducida —de hasta 75 metros—, en maniobras conocidas como operaciones "a ciegas".

Según explicó ACTAU, estas operaciones requieren altos niveles de precisión y seguridad, ya que tanto pilotos como controladores dependen casi exclusivamente de sistemas técnicos y procedimientos automatizados.

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