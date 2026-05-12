"Consecuencias de alta severidad": controladores aéreos alertaron por nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay ( ACTAU ) emitió una circular técnica en la que advirtió que todavía no están resueltas todas las condiciones necesarias para implementar el sistema de aterrizaje por instrumentos ILS CAT II y CAT III A/B en la pista 25 del Aeropuerto de Carrasco .

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El sistema permitiría operar aterrizajes con visibilidad extremadamente reducida —de hasta 75 metros—, en maniobras conocidas como operaciones "a ciegas" .

El Instrument Landing System (ILS) en categorías II y III permite que las aeronaves aterricen en condiciones meteorológicas severas y con muy baja visibilidad .

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Según explicó ACTAU, estas operaciones requieren altos niveles de precisión y seguridad, ya que tanto pilotos como controladores dependen casi exclusivamente de sistemas técnicos y procedimientos automatizados .

"No significa únicamente reducir mínimos meteorológicos", señaló la asociación.

El documento remarca que cualquier falla de coordinación, error operativo, incursión en pista o problema técnico puede tener "consecuencias de alta severidad".

A pocos días de la fecha prevista para la implementación del sistema por parte de la Autoridad Aeronáutica, ACTAU sostiene que persisten aspectos técnicos y operativos sin resolver.

Entre las principales observaciones planteadas figuran:

La ausencia de un radar de movimiento en superficie (SMR) o un sistema equivalente para operaciones de muy baja visibilidad.

Dotación insuficiente de personal operativo.

Capacitación aún incompleta para todos los funcionarios involucrados.

Necesidad de realizar simulaciones y validaciones integrales antes de la puesta en servicio.

La asociación aclaró que el planteo no implica un rechazo al avance tecnológico ni al desarrollo operativo del aeropuerto, sino que la "preocupación está centrada exclusivamente en mantener condiciones de seguridad operacional adecuadas antes de habilitar un procedimiento de alta complejidad".

En ese sentido, recomendaron no utilizar de forma operativa el sistema ILS CAT II y CAT III B hasta que todas las barreras de seguridad estén implementadas, verificadas y validadas.

Mientras tanto, propusieron mantener las operaciones actualmente autorizadas bajo ILS CAT I.

ACTAU señaló además que las recomendaciones emitidas no buscan afectar la operativa aeroportuaria ni generan riesgos inmediatos para la población.

Según indicaron, el objetivo es evitar que un sistema de máxima complejidad entre en funcionamiento "sin haber completado previamente todas las condiciones exigidas para garantizar un nivel de seguridad operacional adecuado".