Censo, limpieza y retiro de vehículos quemados: así fue la cuarta jornada del plan Más Barrio en Cerro Norte

El programa Más Barrio realizó este lunes una nueva jornada de trabajo en Cerro Norte , con tareas de censo, limpieza y recuperación del espacio público coordinadas entre Presidencia, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio del Interior y otros organismos públicos.

La cuarta instancia del operativo también contó con participación del Ministerio de Desarrollo Social y de la Intendencia de Montevideo, que desplegó acciones vinculadas a limpieza, iluminación, retiro de vehículos abandonados y planificación de futuras mejoras urbanas .

La coordinadora de Más Barrio, Silvana Nieves , explicó que la jornada permitió profundizar el trabajo territorial y fortalecer el intercambio con vecinos e instituciones de la zona.

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“Hoy, con un intercambio, además de lo que tiene que ver con las manzanas que se trabajaron y se están censando, se aprovechó, a través de equipos interdisciplinarios, a conversar con instituciones locales, gubernamentales, con algunos vecinos respecto a la historia y a las acciones que ha venido teniendo el barrio”, señaló.

Limpieza, iluminación y retiro de chatarra

Nieves destacó además que durante la jornada se concretaron acciones visibles para los vecinos, entre ellas la recuperación de luminarias y el retiro de vehículos abandonados en la vía pública.

“Además se hicieron varios chequeos para proyecciones a futuro que estamos trabajando con la comunidad”, afirmó.

Según explicó la coordinadora, el censo ya abarcó varias manzanas de la zona y durante esta etapa también se evaluaron necesidades vinculadas a podas, mantenimiento urbano y acondicionamiento de espacios públicos.

“Estuvo la gente de alumbrado y ya se arranca este martes con la recuperación del alumbrado público en alguna de las calles de la zona”, adelantó.

Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, sostuvo que la jornada se desarrolló “en base a lo planificado y cumpliendo con todos los protocolos”, y valoró la participación de la Intendencia en las tareas desplegadas.

“La Intendencia movilizó una cantidad de servicios que trajeron limpieza, retiro de chatarra y también ya se está planificando la reincorporación de la iluminación en las calles”, indicó.

Clavijo afirmó además que el trabajo coordinado entre organismos públicos es uno de los pilares centrales del programa.

“Más Barrio está trayendo más Estado y, principalmente, más coordinación interinstitucional y comunitaria en la zona, lo cual le trae soluciones concretas a la gente”, expresó.

El operativo continuará durante los próximos días con nuevas recorridas y tareas de relevamiento en distintas manzanas de Cerro Norte. Según explicó Clavijo, el objetivo es finalizar el censo dentro del polígono definido por el programa.

Las acciones forman parte de una estrategia integral orientada a recuperar espacios públicos, mejorar el entorno urbano, reforzar la iluminación y fortalecer la convivencia barrial mediante el trabajo conjunto entre instituciones y vecinos.

El diseño del programa se basó en un análisis técnico que combinó datos sobre delitos violentos con información vinculada a hábitat y vulnerabilidad social. A partir de ese estudio se definieron 21 zonas de intervención en todo el país, de las cuales cinco fueron priorizadas para el inicio: Cerro Norte, además de zonas de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera.