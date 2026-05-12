Edinson Cavani, cada vez más cerca de regresar en Boca Juniors: la fecha estimada que apunta

El uruguayo Edinson Cavani acelera su recuperación de su lesión lumbar y ya tendría una fecha estimada de regreso a los terrenos de juego , luego de sumarse a la par de sus compañeros este lunes en el entrenamiento de Boca Juniors en el reducido que se llevó a cabo, y formó parte por más de una hora de práctica.

En la primera práctica luego de la dolorosa eliminación del elenco Xeneize en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 a manos de Huracán, el Matador fue parte de un ensayo de fútbol reducido durante más de una hora.

Tras las buenas sensaciones que tuvo el uruguayo, Cavani apunta a regresar a la lista de convocados de cara al duelo de Boca frente a Cruzeiro en La Bombonera, el partido definitivo que tendrá el xeneize por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , pautado para el próximo martes 19 de mayo.

Solo dos son los partidos que disputó Cavani en lo que va del año, al perderse el inicio de la campaña por una lumbalgia. Sumó 25 minutos en el empate con Platense y solo arrancó de titular ante Racing, clásico que también finalizó 0-0 y en el que fue silbado al ser reemplazado a falta de diez minutos del final.

No obstante, desde el cuerpo técnico de Claudio Úbeda dudan de que pueda llegar en óptimas condiciones al último partido que tendrá Boca Juniors en el semestre antes del Mundial 2026, pero la reciente lesión del paraguayo Adam Bareiro que lo marginará de lo que resta de calendario, se podría hacer un hueco para Cavani entre los convocados.