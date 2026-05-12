Flavio Perchman en Quedó Picando: la seguridad de que Nacional será bicampeón, el "fracaso" si no pasan de fase en Copa Libertadores y el rumor de Mauro Arambarri

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , aseguró que el tricolor será bicampeón del fútbol uruguayo en una entrevista con Quedó Picando, el programa deportivo del streaming de El Observador, en la que también dijo que sería un "fracaso" no clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores y habló de distintos rumores del periodo de pases que se viene, entre ellos el de Mauro Arambarri.

"Para mí vamos a ser bicampeones uruguayos" , aseguró el vice tricolor, que además vaticinó que uno de los dos grandes no va a llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya , en la que ya tiene un cupo Racing.

El dirigente también pidió "disculpas" a la hinchada por el semestre del equipo , que terminó séptimo en el Torneo Apertura con 22 puntos de 45 , ya que entiende que "es difícil de digerir y difícil de bancar" este momento, pero les aseguró que van a hacer "todo lo posible" para "revertirlo en la segunda mitad del año".

Por otra parte, Perchman fue consultado sobre la situación de Nacional en un grupo de Copa Libertadores que él mismo había calificado como "favorable" , y que hoy lo tiene fuera de los puestos de clasificación. "Yo apenas salió el grupo dije que era un grupo favorable y dije que si no clasificamos era fracaso. Y eso lo mantengo, nosotros si no clasificamos a Copa Libertadores es fracaso, a la segunda fase . Ya después si clasificamos como primero o como segundo ya me parece que es otro tipo de atenuante" , respondió.

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Al vicepresidente le preguntaron si la presión de los hinchas ha incidido en algunas decisiones tomadas por la actual directiva, y aunque aclaró que a él en lo personal no le pasa, reconoció que "es tan fuerte que creo que hay veces que incide".

De todas formas, negó que Pablo Peirano haya sido cesado en 2025 por este motivo, en una respuesta que también incluyó una crítica a la prensa: "Si fuera por las redes en el caso de Pablo se hubiese ido post clásico, después del 0-3 (Torneo Clausura). Y no son solo los redes, son los periodistas también que van empujando hasta un precipicio, y después tienen la rara habilidad de cuando se cae decir '¿cómo que se cayó?'.

El periodo de pases

Perchman también habló sobre el periodo de pases que se viene. Dijo que en la planificación de la segunda parte del año hay cosas "bastante claras" para el área deportiva del club, que se reunió este viernes, pero puntualizó que al entrar al mercado de invierno "no es lo mismo si clasificamos en copa que si no clasificamos", ya que "cambia el dinero y cambia la manera de tentar a un jugador".

"Yo creo que no van a venir menos de cinco o seis jugadores. Después veremos los puestos específicos, evidentemente los hablamos, pero ya dijimos que hasta que no termine el Intermedio no vamos a hablar ni de nombres propios ni de posiciones", continuó el vice tricolor, que de todas formas reconoció la falta de profundidad en la zaga y en el puesto de volante central, zonas en las que perdieron a Julián Millán y Christian Oliva.

A pesar de que adelantó que no iba a dar nombres, Perchman habló sobre distintos rumores del mercado que se viene. Entre ellos, afirmó que no hay chances de que Mauro Arambarri llegue a Nacional: "No hay manera. Hablé con él, espectacular, nosotros ahora le mandamos unas camisetas para él, para los hijos, pero él tiene una cotización hoy que no hay manera. Vale 12 millones de euros. Es uno de los mejores cinco de la liga española, Getafe tiene el 50% y quiere hacerlo valer".

Indicó que Fabricio Díaz, hoy en el Al Gharafa de Qatar, "es una opción", aunque indicó que Nacional busca "jugadores ya hechos, con carácter". Expresó que no ve a Felipe Carballo "como un refuerzo" debido a que llegaría con varios meses sin jugar, pero aseveró que "tiene las puertas abiertas".

Consultado sobre la posibilidad de Alfonso Espino, finalista de la Conference League con el Rayo Vallecano, dijo que en Nacional saben que hay jugadores como él o Matías Vecino que "tienen identificación", pero remarcó que "a veces hay que ver también cuál es la coyuntura de ellos a nivel familiar, a nivel de contrato, a nivel de un montón de cosas".

Repasá la entrevista completa de Flavio Perchman con Quedó Picando: