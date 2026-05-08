Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

La cúpula deportiva de Nacional se reunió pensando en el presente y el futuro del equipo, tras la dura derrota ante Tolima por Copa Libertadores

En la reunión estuvieron presentes Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Jorge Bava, Sebastián Eguren y Martín Ligüera

8 de mayo de 2026 16:11 hs
Flavio Perchman y Ricardo Vairo encabezaron la reunión

Flavio Perchman y Ricardo Vairo encabezaron la reunión

Foto: Leonardo Carreño

En la reunión estuvieron presentes el presidente y vicepresidente de Nacional, Ricardo Vairo y Flavio Perchman, junto con el DT Jorge Bava, el mánager deportivo Sebastián Eguren y Martín Ligüera, secretario técnico.

En medio de las críticas por el rendimiento de Nacional, que perdió seis de los primeros diez partidos que Bava lleva al frente del club, fuentes tricolores indicaron que se trataron varios temas en la reunión, y que esta terminó "muy bien".

El presente de Nacional estuvo dentro de los temas, con el periodo de pases que se viene en el medio, pero desde la institución también se marcó que se habló de una "planificación futura". También descartaron que se haya tratado la continuidad de Sebastián Eguren.

"Qué feo te quedan esos colores": lo que le dijo a Maxi Silvera un miembro de la delegación de Peñarol tras el inesperado encuentro con el plantel de Nacional en el Aeropuerto de Carrasco

Deportes Tolima 3-0 Nacional: los colombianos se florearon y aprovecharon errores defensivos para golear al tricolor por Copa Libertadores

El tricolor volverá a jugar este sábado a las 19:30 ante Cerro en el Gran Parque Central, por la última fecha del Torneo Apertura. Aunque gane, Nacional ya sabe que firmará su peor Apertura desde que se instauró el torneo en 1994.

En caso de ganar, llegarían a 22 puntos de 45, menos de la mitad (48.9%). Será la primera vez que los albos no pasen la línea del 50% de puntos ganados en un Apertura, y no podrán superar lo ocurrido en el Apertura de la temporada 2007/08, en el que hicieron 24 puntos.

A la situación en la Liga AUF Uruguaya se suman las dos derrotas consecutivas de visitante por la Copa Libertadores, primero ante Universitario en Perú y luego ante Tolima en Colombia, que hoy tienen a Nacional último en su grupo, aunque a tres puntos de los punteros Tolima y Coquimbo Unido, y cerrando la fase con dos partidos en el Gran Parque Central.

En este contexto, el tricolor saldrá a buscar refuerzos en varios puestos en el periodo de pases de mitad de año, y estudia la posibilidad de desprenderse de algunos futbolistas del plantel.

Las más leídas

Platense 1-1 Peñarol por Copa Libertadores: el aurinegro, desmembrado, luchó pero jugó poco y quedó al borde de la eliminación

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras el empate de Peñarol contra Platense en Vicente López

El descargo que hizo este viernes Tchouaméni por el incidente con Federico Valverde, por el que recibió una multa de 500.000 euros de parte de Real Madrid

"Qué feo te quedan esos colores": lo que le dijo a Maxi Silvera un miembro de la delegación de Peñarol tras el inesperado encuentro con el plantel de Nacional en el Aeropuerto de Carrasco

Temas

Nacional Copa Libertadores Jorge Bava Flavio Perchman Sebastián Eguren Torneo Apertura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos