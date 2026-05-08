El descargo que hizo este viernes Tchouaméni por el incidente con Federico Valverde, por el que recibió una multa de 500.000 euros de parte de Real Madrid

El volante francés Aurélien Tchouaméni, protagonizó este jueves un episodio violento con Federico Valverde , que terminó con el capitán uruguayo de Real Madrid en el hospital por un corte. El jugador del seleccionado de Francia, como ya lo había hecho el futbolista celeste el jueves, este viernes emitió un comunicado en el que hace su descargo de lo ocurrido.

A su vez, el club merengue informó que multó a ambos futbolistas con 500.000 euros (US$ 590.000) por este episodio..

Aurélien Tchouaméni, quien supuestamente golpeó a Federico Valverde (aunque este lo negó en sus redes), explicó lo ocurrido y se disculpó en un descargo que hizo en su cuenta de Instagram este viernes.

"Lo ocurrido esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Digo esto pensando en el ejemplo que debemos dar a los jóvenes, tanto en el fútbol como en la escuela. Independientemente de quién tenga razón o no, siempre debemos buscar la solución más pacífica para resolver un conflicto", comenzó escribiendo el francés.

El crack mundial que reveló que Diego Forlán era uno de sus jugadores top cuando lo vio en Sudáfrica 2010

tchomanei El descargo de Aurélien Tchouaméni por el episodio violento con Federico Valverde

Y añadió: "Sobre todo, lamento la imagen que proyectamos del club. Conozco a los fans, el personal, mis compañeros de equipo, la dirección, todo el mundo está profundamente decepcionado por la forma en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusar todo. Estos incidentes, aunque puedan suceder en cualquier vestuario, no son dignos de Real Madrid. Especialmente desde que Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo".

"Internet adora inventar las historias más descabelladas para generar revuelo, así que no crean todo lo que se dice ni las narrativas falsas", explicó.

El francés continuó con su descargo: "De todos modos, ahora ya no es el momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué, o quién estaba bien o mal. Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo. Me he disculpado con el grupo, y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas".

Y terminó: "Ahora es el momento de seguir adelante, y todo nuestro enfoque está en El Clásico y en la temporada que viene, para llevar el club de regreso a la cima, donde pertenece".