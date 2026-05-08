Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El millonario premio que obtendrá Ronald Araujo si este domingo Barcelona logra LaLiga de España ante Real Madrid, sin Federico Valverde

Los catalanes están solo a un empate de conseguir el objetivo en el clásico español

8 de mayo de 2026 13:20 hs
Ronald Araujo levanta la copa en Arabia Saudita

Ronald Araujo levanta la copa en Arabia Saudita

Foto: EFE

El zaguero uruguayo Ronald Araujo es el capitán de Barcelona, club que este domingo está a solo un empate en el clásico ante Real Madrid de conseguir el título de LaLiga de España. Cabe señalar que Federico Valverde, por lo acontecido con Tchouaméni, no podrá jugar en los merengues.

Según informa el diario deportivo AS de Madrid, el conjunto catalán prometió 20.000 euros brutos (US$ 23.500) de premio por ganar LaLiga a cada uno de sus futbolistas.

Premios y más premios

Barcelona tiene todo para llevarse LaLiga de España de la cual es puntero desde hace varias fechas.

Con solo un empate en el clásico como local de este domingo ante Real Madrid, conseguirá una vez más el tan ansiado título.

El crack mundial que reveló que Diego Forlán era uno de sus jugadores top cuando lo vio en Sudáfrica 2010

Lionel Messi analizó los candidatos para el Mundial 2026, y aseguró que "hay otros favoritos que llegan mejor" que Argentina

Pero el premio de 20.000 euros para Ronald Araujo y el resto de sus compañeros, se suma a otros que percibirán.

Es que por haber conquistado la Supercopa de España, justamente ante Real Madrid, cobrarán 12.000 euros (US$ 14.100).

Teniendo en cuenta que Barcelona tiene más de 30 empleados que trabajan directamente para el primer equipo, la cifra total estaría entorno a los 600.000 euros (US$ 706.500) por ganar LaLiga de España.

Todo apunta a que Barcelona será campeón del torneo más importante para los españoles a nivel local, y Ronald Araujo levantará un nuevo trofeo.

Las más leídas

Platense 1-1 Peñarol por Copa Libertadores: el aurinegro, desmembrado, luchó pero jugó poco y quedó al borde de la eliminación

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras el empate de Peñarol contra Platense en Vicente López

Real Madrid abrió expedientes contra Federico Valverde y Tchouameni tras su pelea: los jugadores afrontan sanciones disciplinarias internas

Federico Valverde aclaró su pelea con Aurélien Tchouameni: dijo que no llegaron a las manos, que pesó la "frustración" que sufre Real Madrid y que será el "primero" en defenderlo en la cancha

Temas

Ronald Araujo Barcelona real madrid clásico Federico Valverde LaLiga de España

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos