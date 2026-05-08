El millonario premio que obtendrá Ronald Araujo si este domingo Barcelona logra LaLiga de España ante Real Madrid, sin Federico Valverde

El zaguero uruguayo Ronald Araujo es el capitán de Barcelona, club que este domingo está a solo un empate en el clásico ante Real Madrid de conseguir el título de LaLiga de España. Cabe señalar que Federico Valverde, por lo acontecido con Tchouaméni, no podrá jugar en los merengues.

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Según informa el diario deportivo AS de Madrid, el conjunto catalán prometió 20.000 euros brutos (US$ 23.500) de premio por ganar LaLiga a cada uno de sus futbolistas.

Barcelona tiene todo para llevarse LaLiga de España de la cual es puntero desde hace varias fechas.

Con solo un empate en el clásico como local de este domingo ante Real Madrid, conseguirá una vez más el tan ansiado título.

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Pero el premio de 20.000 euros para Ronald Araujo y el resto de sus compañeros, se suma a otros que percibirán.

Es que por haber conquistado la Supercopa de España, justamente ante Real Madrid, cobrarán 12.000 euros (US$ 14.100).

Teniendo en cuenta que Barcelona tiene más de 30 empleados que trabajan directamente para el primer equipo, la cifra total estaría entorno a los 600.000 euros (US$ 706.500) por ganar LaLiga de España.

Todo apunta a que Barcelona será campeón del torneo más importante para los españoles a nivel local, y Ronald Araujo levantará un nuevo trofeo.