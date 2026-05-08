Lionel Messi analizó los candidatos para el Mundial 2026, y aseguró que "hay otros favoritos que llegan mejor" que Argentina

Lionel Messi, capitán de la selección Argentina, brindó una entrevista en donde analizó como llega el combinado Albiceleste dirigido por Lionel Scaloni al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, y advirtió que hay otros equipos que llegan de mejor manera y que son más candidatos.

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A poco más de un mes del debut de la selección argentina en la Copa del Mundo, Messi dejó una advertencia respecto a la defensa del título de Qatar 2022, aunque por supuesto aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni competirá por la gloria pero que hay otros que llegan de mejor forma a la cita mundialista.

Los candidatos de Lionel Messi para el Mundial 2026 "La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay", destacó en diálogo con el Pollo Álvarez.

"Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección y que esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto", afirmó el 10 argentino.