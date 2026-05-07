Donald Trump dijo que "no pagaría" las entradas del Mundial 2026, pero destacó el "éxito" comercial del torneo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo que "no pagaría" las caras entradas del Mundial 2026 que comienza el próximo mes, pero alabó el "éxito comercial" del torneo , según publicó este jueves The New York Post.

En una breve entrevista telefónica con ese diario el miércoles, Trump reaccionó con sorpresa cuando le dieron a conocer los precios de los boletos del partido de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles, a partir de 1.000 dólares.

"No sabía esa cifra (...). Decididamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría, si le soy honesto" , respondió el mandatario republicano, que expresó inquietud por la asequibilidad del evento para sus votantes.

"Si la gente de Queens y Brooklyn y toda la gente que ama a Donald Trump no puede ir, estaría decepcionado , pero, ya sabe, al mismo tiempo, es un éxito increíble (...). Me gustaría que la gente que me votó pueda ir" , añadió Trump, que sugirió que "estudiará" el asunto.

A un mes del Mundial 2026, una plataforma de streaming anunció que pasará los 104 partidos en Uruguay

Buena noticia para la selección uruguaya: De Arrascaeta comenzó a entrenar en el gimnasio de Flamengo para acelerar su recuperación e intentar llegar al Mundial 2026

Pese a criticar los precios, que en algunos casos de reventa llegan a alcanzar 2 millones de dólares para la final, el magnate inmobiliario de Nueva York alabó a la FIFA por vender un "récord" de cinco millones de boletos del torneo, y lo consideró "extremadamente exitoso".

Los precios disparados de las entradas de reventa de Estados Unidos siguen causando polémica, aunque la FIFA insiste en la "ley del mercado dinámico", que permite a los usuarios ajustar su petición económica a la demanda.

FUENTE: EFE