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Donald Trump dijo que "no pagaría" las entradas del Mundial 2026, pero destacó el "éxito" comercial del torneo

El mandatario reaccionó con sorpresa cuando le dieron a conocer los precios de los boletos del partido de Estados Unidos contra Paraguay

7 de mayo de 2026 15:07 hs
Gianni Infantino y Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026
Gianni Infantino y Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026 Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "no pagaría" las caras entradas del Mundial 2026 que comienza el próximo mes, pero alabó el "éxito comercial" del torneo, según publicó este jueves The New York Post.

En una breve entrevista telefónica con ese diario el miércoles, Trump reaccionó con sorpresa cuando le dieron a conocer los precios de los boletos del partido de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles, a partir de 1.000 dólares.

"No sabía esa cifra (...). Decididamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría, si le soy honesto", respondió el mandatario republicano, que expresó inquietud por la asequibilidad del evento para sus votantes.

"Si la gente de Queens y Brooklyn y toda la gente que ama a Donald Trump no puede ir, estaría decepcionado, pero, ya sabe, al mismo tiempo, es un éxito increíble (...). Me gustaría que la gente que me votó pueda ir", añadió Trump, que sugirió que "estudiará" el asunto.

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Pese a criticar los precios, que en algunos casos de reventa llegan a alcanzar 2 millones de dólares para la final, el magnate inmobiliario de Nueva York alabó a la FIFA por vender un "récord" de cinco millones de boletos del torneo, y lo consideró "extremadamente exitoso".

Los precios disparados de las entradas de reventa de Estados Unidos siguen causando polémica, aunque la FIFA insiste en la "ley del mercado dinámico", que permite a los usuarios ajustar su petición económica a la demanda.

FUENTE: EFE

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