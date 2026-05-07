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Vecinos de Pocitos reclaman por más presencia policial luego de intento de robo a mujer de 66 años que está en coma

Un delincuente en moto intentó robarle la carteta a la víctima por lo que esta cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo, ahora está internada en el CTI

7 de mayo de 2026 15:46 hs
Esquina de Pocitos

Esquina de Pocitos

Foto: Google Street View

Los vecinos del barrio de Pocitos reclaman por más presencia policial luego del intento de robo a una mujer de 66 años, en el cual la víctima resultó lastimada e internada en CTI en estado de coma y con un respirador producto de un "politraumatismo grave".

Sobre las 17:00 del miércoles en este barrio, un delincuente intentó robarle la carteta a la víctima por lo que esta cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo. Tras el incidente, la mujer fue asistida por un equipo de emergencia médica que posteriormente la trasladó rumbo a un centro de salud cercano.

A raíz del hecho, comerciantes y residentes reclamaron por más seguridad en la zona y están con la intención de agruparse para hacerle un pedido al Ministerio del Interior.

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Un vendedor contó que la víctima, hoy en coma, en primera instancia reaccionó tras la caída. "Atiné a llamar a la ambulancia, (ella) quiso reponerse y después se desvaneció", dijo entrevistado por Subrayado de Canal 10.

"Es muy común el robo de cadenitas, celulares y carteras. Siempre hay (robos), día por medio se da. Delincuentes en moto, a veces uno solo o a veces dos, uno baja, roba, se sube y escapan", agregó el comerciante. "Realmente no veo presencia (policial), hemos llamado, dicen que se ocupan del tema pero yo no veo resultados", sentenció.

Un portero de un edificio del barrio pudo ver a la moto "arrastrando" a la mujer. El trabajador llamó al 911 y pidió una ambulancia porque la señora se estaba desangrando. En diálogo con Telemundo de Canal 12, aseguró que "demoró casi 32 minutos en venir la Policía".

"En Pocitos y Punta Carretas se está viviendo lo mismo que en todos los barrios. En otros momentos la presencia de los porteros como de alguna forma hacía que la gente no se acercara tanto", contó otra vecina, quien hace poco sufrió otro robo.

"Es alarmante ya la cantidad de robos que hay en la zona. No se ve un policía patrullar", dijo otro vecino. "Los vecinos estamos empezando a hacer una movida para ver si podemos alertar un poco al ministerio", sentenció.

Atacaron a una mujer con un cuchillo y le robaron a su perro en Parque Rodó

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Una mujer fue víctima de una rapiña en la noche del martes en Parque Rodó, donde dos delincuentes le robaron su perro luego de herirla con un arma blanca. La víctima sufrió cortes en una mano mientras intentaba impedir que los atacantes se llevaran al animal.

Ante la falta de objetos de valor, los atacantes intentaron llevarse al perro. En este marco, explicó, intentó resistirse para evitar que se llevaran al animal llamado Darko, de un año, lo que derivó en un forcejeo.

Tras sufrir el ataque, y según relató María a El Observador, se fue corriendo en búsqueda de un patrullero junto a su hermana y radicó una denuncia en una seccional policial del barrio. Darko es un bulldog francés blanco y negro de un año. La familia inició una campaña para intentar localizarlo y solicitó colaboración de la población.

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