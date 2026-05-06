Condenaron al falso juez del casamiento de Gonzalo Aguiar: la llamativa fórmula que recitó y cómo se enteró la novia que no era real

El falso casamiento organizado por el empresario Gonzalo Aguiar se celebró en la tarde del 24 de setiembre de 2022 en uno de los jardines de la mansión La Maison de Punta del Este, de 6.000 metros cuadrados, ante unos 30 invitados.

El fotógrafo de la boda, que le costó a Aguiar US$ 62 mil , le comentó a una de las organizadoras de la celebración que “ era raro" que el juez no tuviera "la banda" que suelen utilizar los funcionarios al momento de celebrar los matrimonios. Se trata de una banda ancha con los colores patrios que se coloca en la cintura y simboliza la autoridad legal para declarar unidas a las parejas.

En el relato que hizo el fiscal Agustín Majó en la audiencia en la que el falso oficial fue condenado, dijo que en las grabaciones aportadas por testigos se escucha la fórmula que recitó: “Oficialmente a partir de este momento sean unidos en sociedad conyugal como marido y mujer con todas las facultades, obligaciones y derechos que han sido redactados y leídos (...) La unión quedará registrada en las dependencias del Poder Judicial a partir de hoy y esperemos hasta los últimos días permaneciendo juntos”.

"Me juzgaron sin preguntar": Romina Camejo, expareja de Gonzalo Aguiar, lanzó una canción en la que da su versión del caso

Luego de eso llamó a los testigos a firmar, “para poder ratificar esta unión”, lo cual también es llamativo ya que los testigos firman antes de que el juez declare unidos en matrimonio a los novios. Firmaron como testigos de la novia Romina Camejo, la madre y la media hermana y como testigos de Aguiar el padre y un amigo .

El fiscal relató que en las fotos se ve a Camejo frente al falso juez firmando y hay una foto ampliada da la mano del imputado “sosteniendo lo que parece ser el Código Civil debajo de un sobre de manila con inscripción del Poder Judicial y su respectivo logo”.

Majó sostuvo que ni la novia ni su familia estaban al tanto de que el casamiento era falso. Leyó un posteo que hizo ella en Facebook el 23 de noviembre de 2022 de una foto con Aguiar en la que escribió: "El hombre con el que decidí pasar toda mi vida, su carita y gestos de amor explican porque lo elegí y lo seguiré eligiendo el resto de mis días".

Camejo sospechó cuando él le entregó "una libreta de matrimonio aparentemente fraudulenta y confimó el engaño cuando no pudo obtener la partida de matrimonio".

El fiscal relató que en diciembre de 2025, la oficina de Registro Civil dependiente de la Intendencia de Maldonado le informó que no existen en sus registros actos o expediente de matrimonio respeto a los señores Aguiar y Camejo e informó el listado de los funcionarios que son oficiales de registro y por tanto están habilitados para casar, además de los alcaldes y el propio intendente. No figuraba quien los casó.

Quién es el condenado

Se trata de un hombre que ahora tiene 30 años que en ese momento no tenía profesión -ahora declaró a la jueza que es abogado- y trabajaba en un estudio jurídico junto a quien era el abogado y mano derecha de Aguiar.

Al declarar en fiscalía anteriormente el hombre que ofició la boda admitió que su amigo lo contactó para que animara un casamiento debido a que sabe tocar instrumentos. Según le dijo la idea era ir a la fiesta directamente.

Sin embargo, relató que a último momento Aguiar lo llamó y le pidió que oficiara la ceremonia. El hombre libró de responsabilidad al amigo que lo puso en contacto, ya que afirmó que él no estaba al tanto.

audiencia aguiar

No se logró saber cuánto cobró por hacerse pasar por oficial pero dijo que fue amenazado y debió aceptar.

Sin embargo, la fiscalía consideró que "ejerció indebidamente funciones públicas que no le correspondían" y por lo tanto es autor del delito de usurpación de funciones públicas, que castiga a quien indebidamente ejerza funciones públicas con penas de tres a doce meses de prisión.

Este miércoles la jueza suplente Gabriela Azpiroz ratificó el acuerdo por el que se le dio una pena de 5 meses de libertad a prueba, en los que deberá fijar domicilio, presentarse semanalmente a la seccional de su barrio, y cumplir tareas comunitarias por 2 meses durante 4 horas diarias.

se tuvo en cuenta como atenuante que es primario y confesó el delito y que no hay agravantes.

El hombre dijo que si bien tenía "la convicción de que podría comprobar su inocencia en juicio", aceptaba el acuerdo, con lo que se cierra el caso una vez que cumpla la condena.