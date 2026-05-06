Justicia condenó a prisión a dos personas a prisión por el atentado contra Mónica Ferrero

La Justicia condenó a dos personas a prisión por el atentado contra la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero. Sobre uno pesan nueve años y medio de condena, mientras que el otro recibió tres . La investigación sigue sobre otras cuatro personas , según señalaron fuentes de Fiscalía a El Observador.

El atentado ocurrió a fine s de setiembre de 2025 cuando durante una madrugada en el barrio Jacinto Vera delincuentes ingresaron al patio de su casa, dispararon contra las paredes del fondo y detonaron una granada .

No hubo personas heridas, pero durante su comparecencia al Parlamento la fiscal afirmó que estuvo a "15 centímetros" de que la mataran .

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Los delincuentes llegaron por los techos hasta el patio trasero de la casa. La explosión por la detonación de la granada rompió los vidrios de la cocina y dejó el ambiente inmerso en una nube de pólvora por lo que enseguida Ferrero y su familia, que se despertaron, supieron que se trata de un ataque aunque no sabían el tenor.

Los delincuentes que cometieron el atentado llegaron en un auto y una camioneta, en la que llevaban un tablón de más de tres metros que usaron para trepar a los techos. La camioneta fue encontrada poco después incendiada cerca del arroyo Miguelete, mientras que el auto fue capturado y sus presuntos ocupantes, que eran dos, detenidos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, presentó a los detenidos como “partícipes” en el atentado, pero aclaró que no serían los únicos ni los últimos. Se presume que estas dos personas iban en el auto que acompañaba a la camioneta, pero que no son los autores materiales del ataque.

El atentado se investiga como una amenaza narco, teniendo en cuenta el rol de Ferrero en el combate a grupos del crimen organizado. En particular se indaga si el atentado es en represalia a la incautación de más de dos toneladas de cocaína en una chacra de Punta Espinillo en agosto. Se estima que la droga, que iba a ser exportada al exterior, pertenecía al grupo liderado por el narcotraficante Luis Fernández Albín, vinculado con Marset.

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Uno de los condenados este miércoles fue sentenciado a nueve años y seis meses de penitenciaría por por haber ingresado a la azotea de Ferrero y efectuar tres disparos y detonar la granada. La Justicia dictaminó que esta persona cometió los delitos de asociación para delinquir especialmente agravado, entre otros ilícitos como porte de arma de fuego.

El restante condenado fue sancionado con tres años de prisión por ser cómplice en el ataque, fue quien incendió una camioneta. Esta persona también fue condenada por asociación para delinquir, delito de incendio y en calidad de cómplice como delito de atentado especialmente agravado.