Médicos imputados por caso de mala praxis seguirán con medidas hasta agosto y la fiscal insiste en pedir filmación de la intervención

El juez de garantía Emilio Baccelli prorrogó las medidas cautelares impuestas a los tres médicos que intervinieron en la operación realizada a Manuel Carreño, de 13 meses, que derivó en una hemorragia y en su muerte , el 9 de abril de 2024. Los imputados por homicidio culposo permanecerán con fijación de domicilio hasta el 10 de agosto, mientras sigue la investigación de cara al juicio.

Según supo El Observador, en la audiencia realizada este lunes ya se dispuso una nueva audiencia para el 10 de agosto con el fin de definir si se vuelven a prorrogar las medidas. Además, la fiscal del caso Sylvia Lovesio planteó que va a reiterar al Casmu que le entregue la filmación de la intervención al niño.

El tipo de operación a que fue sometido Carreño - cirugía de tórax por endoscopía- permite ser filmada por el dispositivo con el que se realiza. Sin embargo, en este caso, esa filmación nunca fue incorporada a la carpeta de la investigación y es considerada una prueba importante, por lo que la fiscal insistió en que tratará de obtenerla.

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Carreño padecía de una malformación congénita pulmonar benign a que se realizó en el Casmu y que estuvo a cargo de los cirujanos pediátricos, grado 5 Gabriel Giannini y el grado 3 Martín Ormaechea. Junto a ellos fue imputada la intensivista María Talasimov por consignar en la historia clínica que no habían existido eventos adversos en la intervención.

Los profesores fueron imputados en diciembre a pedido de Lovesio, que entendió que existía responsabilidad penal ya que “por imprudencia, impericia, negligencia de ambos" una intervención de bajo riesgo "derivó en un resultado de muerte".

La fiscal sostuvo que "Manuel, de apenas 13 meses de edad ingresó sano y con un diagnóstico de una malformación benigna que podría haberse controlado en su evolución con seguimiento clínico, fue expuesto a una cirugía de alto riesgo la que ocasionó no sólo la involución de su estado de salud de sano a crítico, sino que mediante el accionar imperito, determinó que cayera en un estado de vulnerabilidad extrema”.

Agregó que "debió ser trasladado al CTI pediátrico, mientras su organismo se apagaba debido a la hemorragia pulmonar y posterior insuficiencia y colapso pulmonar agudo”.

Lovesio dio cuenta también de “la falsedad consignada en la historia clínica” por la intensivista que “fue coincidente con la información proporcionada a la familia al terminar la intervención por parte del cirujano actuante, quien les dijo que “había sido exitosa”.