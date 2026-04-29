Justicia condenó a siete presos a 30 años de prisión por incendio en exComcar en el que murieron otros seis reclusos

La Justicia condenó a siete presos a 30 años de prisión por el incendio en la cárcel de Santiago Vázquez , el exComcar , en que murieron otros seis reclusos por el fuego ocasionado.

La condena se logró mediante juicio oral por el crimen ocurrido el 25 de setiembre de 2024 , se les impuso a cada uno la pena de treinta años de prisión y los culpables deberán indemnizar al Estado por los gastos derivados de su reclusión. Esto incluye alimentación, vestimenta y alojamiento.

La fiscal de Homicidios Andrea Naupp lideró la investigación del caso, que según las averiguaciones se originó en el marco de un conflicto entre internos dentro de un módulo del centro carcelario . Las tensiones derivaron en el incendio contra una celda específica donde quedaron atrapadas las víctimas

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Las primeras indagaciones marcaron que todas las celdas del sector estaban "abiertas" , a excepción de la celda 94 , que estaba cerrada. Cuando ingresaron a esa celda, los oficiales encontraron a seis reclusos calcinados en su interior. Además de ellos, un recluso que estaba en una celda contigua fue derivado a médicos para ser observado.

Uno de los presos fallecidos iba a recuperar la libertad en 20 días, según la organización FamPres. El incendio comenzó antes de las 15:00, tal como informó El País, y los seis fallecidos ya habían sido amenazados antes de la pelea. Una de las hipótesis es que se encerraron en su celda –la única que estaba cerrada en todo el módulo– para defenderse de posibles ataques.

Una de las fuentes explicó que para empezar el fuego los atacantes quemaron un colchón utilizando aceite de cocina como combustible.

En su momento, los funcionarios civiles penitenciarios marcaron que las muertes de los seis reclusos son "una nueva muestra de las gravísimas deficiencias" que vienen "denunciando desde hace tiempo" y aseguraron que "desde hace años, el sistema penitenciario se ha mantenido sin una verdadera política de Estado que trascienda los intereses partidarios y aborde de manera efectiva las situaciones extremas y las pésimas condiciones de reclusión".