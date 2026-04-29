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Juventud de Las Piedras vs Puerto Cabello EN VIVO: el pedrense se florea con una goleada y ya juegan el segundo tiempo en la Copa Sudamericana; mirá los goles

Seguí EN VIVO las incidencias del partido entre Juventud de Las Piedras ante los venezolanos por la Copa Sudamericana

29 de abril 2026 - 20:35hs
Leonel Roldán de Juventud de Las Piedras celebra con sus compañeros en la goleada sobre Puerto Cabello por Copa Sudamericana&nbsp;

Leonel Roldán de Juventud de Las Piedras celebra con sus compañeros en la goleada sobre Puerto Cabello por Copa Sudamericana 

FOTO: AFP
Fernando Mimbacas de Juventud de Las Piedras festeja su gol ante Puerto Cabello por Copa Sudamericana&nbsp;

Fernando Mimbacas de Juventud de Las Piedras festeja su gol ante Puerto Cabello por Copa Sudamericana 

FOTO: AFP

EN VIVO

Juventud de Las Piedras recibe este miércoles desde la hora 19 a Puerto Cabello de Venezuela en un partido en el que los pedrenses quieren mejorar lo hecho hasta ahora en el grupo de la Copa Sudamericana.

Fernando Mimbacas anotó la apertura para los pedrenses a los 5 minutos con un gran cabezazo.

Aquí se puede ver el 1-0:

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Leonel Roldán convirtió el segundo a los 24 para Juventud de Las Piedras luego de un lateral.

Aquí se puede ver el gol:

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A los 44' llegó un penal sobre Mimbacas de parte de Jiovani Ramos y el propio delantero lo convirtió para el 3-0.

Aquí se puede ver ese gol:

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Pablo Lago, quedó muy solo a los 45+2 y estableció el 4-0 antes del término de la primera parte.

Aquí se puede ver ese gol:

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Seguí aquí los detalles del partido:

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