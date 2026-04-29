Juventud de Las Piedras vs Puerto Cabello EN VIVO: el pedrense se florea con una goleada y ya juegan el segundo tiempo en la Copa Sudamericana; mirá los goles

Juventud de Las Piedras recibe este miércoles desde la hora 19 a Puerto Cabello de Venezuela en un partido en el que los pedrenses quieren mejorar lo hecho hasta ahora en el grupo de la Copa Sudamericana.

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Fernando Mimbacas anotó la apertura para los pedrenses a los 5 minutos con un gran cabezazo.

Leonel Roldán convirtió el segundo a los 24 para Juventud de Las Piedras luego de un lateral.

¡Ya lo gana Juventud! Gran centro para el cabezazo de Mimbacas, que puso el 1-0 contra Puerto Cabello en la #Sudamericana . #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wOP1YrWbzw

Aquí se puede ver el gol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049616916071764144?s=20&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL SEGUNDO: Leonel Roldan se llevó todo puesto y anotó el 2-0 de Juventud sobre Puerto Cabello en la #Sudamericana.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0biIS20H5t — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

A los 44' llegó un penal sobre Mimbacas de parte de Jiovani Ramos y el propio delantero lo convirtió para el 3-0.

Aquí se puede ver ese gol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049622567493726321?s=20&partner=&hide_thread=false FLOJITO COMO LE PEGÓ... La tranquilidad de Mimbacas, que caminando, sacó un zurdazo impresionante para el 3-0 de Juventud ante Puerto Cabello.



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Pablo Lago, quedó muy solo a los 45+2 y estableció el 4-0 antes del término de la primera parte.

Aquí se puede ver ese gol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049622912445874409?s=20&partner=&hide_thread=false YA ES GOLEADA: sobre el cierre del primer tiempo, Pablo Lago marcó el 4-0 de Juventud de Las Piedras sobre Puerto Cabello en la #Sudamericana.



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Seguí aquí los detalles del partido: