Juventud de Las Piedras vs Puerto Cabello EN VIVO: el pedrense se florea con una goleada y ya juegan el segundo tiempo en la Copa Sudamericana; mirá los goles

Juventud de Las Piedras recibe este miércoles desde la hora 19 a Puerto Cabello de Venezuela en un partido en el que los pedrenses quieren mejorar lo hecho hasta ahora en el grupo de la Copa Sudamericana.
Fernando Mimbacas anotó la apertura para los pedrenses a los 5 minutos con un gran cabezazo.
Aquí se puede ver el 1-0:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049612939758383231?s=20&partner=&hide_thread=false
Leonel Roldán convirtió el segundo a los 24 para Juventud de Las Piedras luego de un lateral.
Aquí se puede ver el gol:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049616916071764144?s=20&partner=&hide_thread=false
A los 44' llegó un penal sobre Mimbacas de parte de Jiovani Ramos y el propio delantero lo convirtió para el 3-0.
Aquí se puede ver ese gol:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049622567493726321?s=20&partner=&hide_thread=false
Pablo Lago, quedó muy solo a los 45+2 y estableció el 4-0 antes del término de la primera parte.
Aquí se puede ver ese gol:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049622912445874409?s=20&partner=&hide_thread=false
Seguí aquí los detalles del partido: