"Perdí a mi madre con 14 años y mi abuela es la que estuvo conmigo": la emoción del uruguayo Lucas Sanseviero tras su primer gol en Valladolid, su historia y las diferencias con el fútbol de España

El jugador uruguayo del Real Valladolid , Lucas Sanseviero , ha asegurado este miércoles que su deseo es seguir en el club, porque toda su vida soñó con jugar en España y, si continúa en el equipo blanquivioleta, tratará de "dar todo" para ayudar a que ascienda a Primera.

"Estoy muy cómodo aquí y me siento muy bien. Todavía no soy el Lucas de Danubio y estoy en debe con el club y la gente que confió en mí. Si miro al futuro, lo sigo viendo aquí y, aunque aún no se ha hablado nada, espero que en las próximas semanas haya noticias al respecto y pueda quedarme", explicó.

Sanseviero se convirtió en el gran protagonista tras marcar ante la Real Sociedad B el gol de la victoria, el primero de su carrera que remató con la cabeza, y que ha disfrutado "cada día, más", porque ese tanto dio al equipo "tres puntos importantísimos", pero ya forma parte del pasado y ahora está centrado en el próximo compromiso ante la UD Las Palmas, a domicilio.

El extremo uruguayo salió desde el banco de suplentes, debido a la lesión de Marcos André, y lo hizo "para dar al equipo un poco de aire", disfrutar y entregarse al cien por cien, esperando a que llegase su momento, como se dio el pasado sábado, con ese efectivo remate de cabeza.

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Un gol que dedicó a su familia: "Perdí a mi madre con 14 años y mi abuela es la que estuvo conmigo. Siempre llevo una banda en el brazo que dice familia, que representa a todo lo que pasamos, y fue para ella, porque siempre la tengo presentes, al igual que a mi novia, que ha sido un pilar fundamental, y mi representante".

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Sanseviero: "Me tocó perder a mi mamá con 14 años, y en este tiempo siempre estuvo mi abuela conmigo. Siempre llevo una banda en el brazo que dice 'familia', que representa todo lo que pasamos, y el gol fue para ellos.”

Escucha la rueda de prensa de Lucas… pic.twitter.com/6SRvtnoxtg — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) April 29, 2026

El fútbol uruguayo y España

Reconoció que le ha costado "un poco" la adaptación al fútbol español y que le falta "algo de velocidad y encarar más", que era su fuerte en Uruguay, pero, una vez que lo consiga, espera hacerse fuerte en esas facetas "porque en ese momento se estará hablando de otro Lucas", dijo.

Al respecto, comentó que "el fútbol uruguayo es diferente", porque no se sabe qué campos se van a encontrar, pero en España "las canchas son muy buenas y, como la pelota va más rápida, el fútbol es más dinámico".

La victoria obtenida ante el filial de la Real Sociedad les ha dado "aire" durante la semana y, además les ayuda a corregir detalles de cara a lo que queda de temporada, "porque aún faltan partidos, que van a ser finales, y se van a afrontar así".

Detalló que ha mantenido varias charlas con el actual entrenador, Fran Escribá, ante el que se quita el sombrero, "porque fue muy claro desde el inicio" y le dio "mucha confianza y seguridad" respecto a su forma de jugar, por lo que, aunque salga desde el banquillo, su objetivo ha de ser demostrar ese potencial que posee.

Lucas Sanseviero en Valladolid Lucas Sanseviero en Valladolid

Y le da igual hacerlo en una banda que en otra, porque en su país, si no se sentía cómodo, le daban la libertad para cambiarse de posición, por lo que sabe que puede jugar por ambas bandas, aunque ha admitido que su fuerte es "jugar por la derecha".

Además, advirtió que, gracias a que el grupo le recibió muy bien y le facilitó mucho las cosas, a pesar de llegar al Real Valladolid en un momento no demasiado bueno, pudo adaptarse rápidamente. "Esa unión del grupo es lo que está permitiendo solventar la situación, porque somos mucho más que 25 jugadores", precisó.

Por último, preguntado por el próximo rival del cuadro blanquivioleta, la UD Las Palmas, Sanseviero indicó que "es un equipo duro, que pelea por otras cosas", pero tiene claro que si muestran sus armas y su juego, y van a por el resultado desde el inicio, con ese empujón que les ha dado el último triunfo, podrán añadir otro a su casillero.

EFE