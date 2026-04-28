El premio en efectivo que recibió la uruguaya Julia Paternain por su octavo puesto en la Maratón de Londres, carrera que repartió miles de dólares por récords y podios

La maratonista uruguaya Julia Paternain hizo historia el pasado domingo al bajar su récord nacional en la Maratón de Londres y se llevó un premio en efectivo por su posición en la clasificación femenina.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La atleta celeste, bronce en los Mundiales de Tokio en 2025, acabó la prueba en la octava posición y con un tiempo de 2:25:47, mejorando su récord nacional de 2:27:09 que había logrado en su estreno en la distancia, en la McKirdy Micro Road to Tokio en Valley Cottage, el pasado 30 de marzo de 2025.

Por su octava posición, la uruguaya se llevó un premio en efectivo de US$ 4.000 , según publicó la web oficial de la carrera.

Además, por ser una de las cuatro atletas de elite destacadas en la prueba, gracias a su medalla de bronce en el pasado mundial, se aseguró un contrato personal por participar en la que es considerada como la Major que reparte mejores bonos a sus participantes profesionales de mayor renombre.

Sebastian Sawe batió el récord del mundo en la maratón de Londres y bajó la barrera de las 2 horas para ganar la prueba; mirá el video

El festejo de Julia Paternain con sus amigas, con las que se reencontró tras varios años, luego de su nuevo récord en la Maratón de Londres

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei. Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei.

En el Mundial de Tokio, por su tercera ubicación, había recibido un premio de US$ 22.000.

Además, sus buenos resultados le han permitido a la atleta uruguaya ser una de las figuras de la marca de indumentaria deportiva que la patrocina.

Los premios de la Maratón de Londres

La histórica carrera londinense reparte los mismos premios tanto para caballeros, damas y corredores en sillas de ruedas.

Los premios 2026 fueron los siguientes según cada posición:

1 $55,000

2 $30,000

3 $22,500

4 $15,000

5 $10,000

6 $7,500

7 $5,000

8 $4,000

9 $3,000

10 $2,000

11 $1,500

12 $1,000

Pero además, hubo premios adicionales por lograr bonus al bajar récords y marcas.

Sabastian Sawe, que fue el ganador (US$ 55.000) y además batió el récord al correr en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, se aseguró además US$ 150.000 por correr debajo de 2:02:00.

Winner, Kenya's Sabastian Sawe poses with his trophy at the presentation ceremony for the men's elite race at the 2026 London Marathon in central London on April 26, 2026. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / "RESTRICTED TO EDITORIAL USE - SPONSORSHIP OF CONT Sabastian Sawe con el trofeo en Londres Foto: AFP

Además, se llevó otros dos premios: primer puesto y récord masculino del circuito (2:01:25) US$ $25,000, y primer puesto y récord mundial masculino (2:00:35) $125,000.

En total, Sawe se llevó todos los premios posibles: US$ 355.000.

Yomif Kejelcha, quien fue segundo con 1:59:41, y Jacob Kiplimo, tercero con 2:00:28, quienes además se llevaron su correspondiente premio por su lugar respectivo en el podio, y recibieron el bonus de US$ 150.000 cada uno por correr debajo de 2:02:00.

Runner-up Ethiopia's Yomif Kejelcha, winner, Kenya's Sabastian Sawe and third place Uganda's Jacob Kiplimo pose after the men's race at the 2026 London Marathon in central London on April 26, 2026. Kenya's Sabastian Sawe broke the two-hour mark for the fi Yomif Kejelcha, Sabastian Sawe y Jacob Kiplimo Foto: AFP

En la rama femenina, el premio de US$ 150.000 era por correr por debajo de 2:15:00 y el de US$ 100.000 a la que bajaba de 2:15:30.

La atleta etíope Tigst Assefa, ganadora que conservó su título de campeona en Londres y mejoró el récord del mundo en una carrera exclusivamente femenina, es decir sin 'liebres' masculinas para marcar el ritmo, corrió en un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos, nueve segundos por debajo de la plusmarca anterior.

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei. Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026, junto a Hellen Obiri, Tigst Assefa y Joyciline Jepkosgei.

Con ese registro, se llevó un premio adicional, además de los US$ 55.000 de ganadora, de US$ 75.000.

Y, al igual que en la rama masculina, se llevó otros dos bonus por mejorar registros y ser primera: primer puesto y récord femenino de la prueba (2:15:50) US$ 25.000 y primer puesto y récord mundial femenino (2:15:50) US$ 125.000.