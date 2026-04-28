Olesker pasa la subsecretaría de Industria y desde Presidencia le ofrecieron a Villar la Unidad de Litigios Estratégicos

Daniel Olesker , actual vicepresidente de ASSE , asumirá como subsecretario del Ministerio de Industria , Energía y Minería (MIEM) en reemplazo de Eugenia Villar , según informó el propio jerarca a La Diaria y confirmó El Observador.

Desde Presidencia de la República le ofrecieron a Villar, una abogada del riñón de Cosse que había asumido en 2025 como la persona más joven del gabinete, que pase a desempeñarse como adscrita a cargo de la Unidad de Litigios Estratégicos creada en el Presupuesto , según informaron a El Observador fuentes de Torre Ejecutiva.

En declaraciones al citado medio, Olesker aseguró que valora el cambio como "súper positivo" y destacó que le permitirá enfocarse en temas en los que se ha especializado. Sobre su superiora directa, la ministra de Industria Fernanda Cardona consideró que podrán trabajar de forma "complementaria" .

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El histórico dirigente del Partido Socialista es Magíster en Economía y Profesor Titular Grado 5 de Udelar, tiene 73 años y ya se ha desempeñado en otros cargos en gobiernos del Frente Amplio .

El exsenador del FA ha sido ministro de Salud y Desarrollo Social, pero también se ha desempeñado como director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, asesor económico de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y asesor económico de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay.

Por su parte, Villar es doctora en derecho, fue asesora parlamentaria y asesora de la Asociación de Feriantes del Uruguay.