Empresas uruguayas miran a Paraguay como mercado en expansión

Con un intercambio comercial en crecimiento y nuevas oportunidades de negocios, Paraguay se consolida como un destino cada vez más atractivo para empresas uruguayas.

En ese contexto, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay organizó el evento “Inserción comercial en Paraguay: Oportunidades 2026” , que convocó a firmas interesadas en expandirse en ese mercado.

Durante la jornada, se presentaron los principales indicadores del vínculo entre Uruguay y Paraguay, con un intercambio bilateral que superó los US$ 300 millones en 2025 y que mantiene una tendencia creciente en los últimos años.

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El país, además, muestra un escenario de expansión impulsado por políticas de atracción de inversiones y un plan estratégico que apunta a duplicar su PIB en la próxima década .

A nivel sectorial, se destacaron oportunidades tanto en rubros tradicionales —como alimentos, químicos y manufacturas— como en segmentos de mayor valor agregado, entre ellos energía, tecnología e infraestructura.

El encuentro contó con la participación de referentes empresariales que expusieron sobre el clima de negocios y las condiciones que hoy lo posicionan como un destino atractivo para firmas uruguayas.

En ese marco, la Cámara presentó la misión comercial a Asunción, que se realizará del 2 al 5 de junio en el contexto de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) 2026. La agenda incluye rondas de negocios B2B, acceso a la feria, espacios de networking y acompañamiento institucional, con el objetivo de facilitar la concreción de vínculos comerciales.

Con este tipo de iniciativas, la gremial busca reforzar su papel como nexo entre empresas y mercados, con foco en la internacionalización y la generación de oportunidades concretas.

La FEPY, impulsada por la Unión Industrial Paraguaya, se posiciona como una plataforma para atraer nuevas empresas, promover alianzas estratégicas y consolidar a Paraguay como un nodo regional de inversiones y comercio.

tttt Gobierno de Paraguay.

En esa línea, la estrategia de promoción se extendió a Montevideo, donde se desarrollaron instancias institucionales con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Uruguay XXI y la Cámara de Industrias del Uruguay. El objetivo fue replicar el esquema aplicado en Argentina: generar vínculos con actores empresariales que puedan integrarse a futuras ediciones de la feria o canalizar oportunidades de negocio hacia Paraguay, según informaron medios paraguayos.

Con esta gira regional, la organización busca reforzar el posicionamiento de Paraguay dentro del Mercosur, con una señal orientada a ganar protagonismo en la agenda empresarial.

Comercio “tímido” pero con potencial: crece la presencia de productos uruguayos en Paraguay

El embajador de Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, señaló en enero pasado en entrevista con El Observador que el comercio bilateral entre ambos países aún es limitado o “tímido”, pero destacó que ya se observan avances concretos, como la presencia de productos uruguayos —vinos, dulce de leche y helados— en supermercados paraguayos. A su entender, esto refleja un vínculo que empieza a consolidarse y que tiene margen para crecer.

Olmedo subrayó que existe potencial para profundizar la relación comercial, especialmente si se fortalecen los vínculos entre empresarios privados. Además, remarcó el aumento de inversiones uruguayas en Paraguay, impulsadas por condiciones favorables como incentivos fiscales, estabilidad económica y oportunidades en sectores como el agro, el inmobiliario y la industria.

En ese contexto, planteó que uno de los desafíos es mejorar la complementariedad comercial, ya que ambos países importan productos que el otro podría proveer. Para eso, se trabaja en identificar oportunidades concretas y facilitar el contacto entre empresas, con el objetivo de dinamizar un intercambio que hoy es bajo pero con claras perspectivas de expansión.