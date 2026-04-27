Confusión por compras web al exterior: couriers piden que se postergue nuevo régimen y cancelan vuelos desde Estados Unidos

Los couriers pidieron que se postergue el nuevo régimen de compras web en el exterior a pocos días del comienzo de su puesta en práctica, prevista para el 1° de mayo. Los operadores sostienen que los cambios previstos no son viables para las empresas que se encargan de las encomiendas internacionales y solicitaron reuniones con la Aduana y el Ministerio de Economía (MEF).

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) dispuso que el régimen para envíos postales internacionales estará vigente desde el viernes 1º de mayo, tal como se dispuso en el Presupuesto Nacional.

Sin embargo, en las últimas semanas se generó confusión con algunos de los cambios previstos, básicamente con las c ompras realizadas en Estados Unidos . Una de las modificaciones establece que esas operacioones seguirán exoneradas de impuestos (IVA) en el marco del acuerdo comercial vigente (TIFA), pero para acceder a ese beneficio, las compañías estadounidenses deberán registrarse ante la DNA y acreditar su residencia fiscal.

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La semana pasada y ante la implementación del nuevo sistema, algunos couriers hicieron promociones para asegurar futuras compras.

_LCM3125.webp La Aduana instala nuevos escáneres Leonardo Carreño

Pero con el paso de las horas crecieron las interrogantes de los usuarios.

En ese contexto, la Cámara Uruguaya de Couriers emitió un comunicado en el que solicitó la postergación de la entrada en vigencia del nuevo régimen y también una reunión urgente con la DNA y el Ministerio de Economía.

En el texto, la gremial expresó una “profunda preocupación ante la falta de definiciones claras y los cambios constantes en la aplicación de la nueva normativa para compras web bajo franquicia”.

Indicó que resulta especialmente relevante la situación de exoneración de IVA prevista en el acuerdo bilateral (TIFA) con Estados Unidos, ya que las últimas exigencias determinan que, en la práctica, este beneficio resulte de difícil aplicación.

Los couriers expresaron que la exigencia del registro de las compañías extranjeras en la DNA no es viable para la mayoría de los comercios internacionales. “Desde la Cámara entendemos que toda regulación debe brindar certezas, ser operativamente aplicable y contemplar su impacto en el ciudadano”, afirmó.

Además del comunicado institucional, algunos couriers tomaron otras resoluciones. “Debido a la falta de definiciones claras en la normativa vigente por la Aduana, nos vemos en la necesidad de suspender los vuelos (desde Estados Unidos) del martes 28 de abril y el viernes 1º de mayo”, comunicó Exur a sus clientes .

Añadió que la medida es momentánea y tiene como objetivo garantizar la correcta operativa y evitar inconvenientes a los clientes.