BCU ajusta los encajes bancarios para impulsar el crédito y el ahorro en pesos

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió introducir cambios en el régimen de encajes bancarios con el objetivo de fomentar el ahorro en moneda nacional y ampliar las oportunidades de crédito para familias y empresas.

Los encajes bancarios son la porción de los depósitos que los bancos están obligados a mantener inmovilizada en el Banco Central. Funcionan como una herramienta de política monetaria y de regulación financiera, ya que contribuyen a asegurar la liquidez del sistema y a influir en la cantidad de crédito que las entidades pueden otorgar.

La resolución establece una reducción gradual de las alícuotas aplicables a las obligaciones a corto plazo (menores a 30 días), tanto en pesos como en unidades indexadas.

Este cronograma de reducción se ajustará de forma escalonada con un 14% a partir del 1° de julio, un 13% a partir del 1° de agosto y una convergencia final al 12% a partir del 1° de setiembre de 2026.

Encajes en dólares

A partir del 1° de setiembre de 2026, el BCU mantendrá los niveles de encaje vigentes, pero modificará la forma en que remunera los saldos excedentes en moneda extranjera. La nueva tasa de remuneración será equivalente a la tasa de política monetaria (TPM) de la autoridad emisora de la divisa (como la Reserva Federal de EE. UU. para el dólar), restándole 1,5 puntos porcentuales. Esto da continuidad a los cambios iniciados el pasado 1° de marzo.

“Las medidas actúan de forma complementaria. Mientras la reducción de encajes en moneda nacional disminuye los costos de las entidades financieras en la intermediación de recursos en pesos y favorece la expansión del crédito en moneda local, la adecuación de la remuneración de los encajes en moneda extranjera ajusta el tratamiento relativo entre ambas monedas, en favor de la intermediación en pesos. De esta manera se alinean los incentivos para que el sistema financiero promueva el desarrollo del ahorro y el crédito en moneda nacional, favoreciendo un mayor aprovechamiento del ahorro de los uruguayos en beneficio del país”, señaló el BCU.

El organismo sostiene que Uruguay atraviesa un contexto favorable para estas medidas, respaldado por una economía más estable, una inflación en niveles históricamente bajos y un sistema financiero sólido.

Asimismo, el BCU advirtió que la persistencia de una parte significativa del ahorro en moneda extranjera conlleva riesgos concretos para la economía local. En primer lugar, los ahorros en divisas quedan expuestos a vaivenes cambiarios que pueden afectar directamente el consumo doméstico. Asimismo, el organismo señala que la mayoría de esos recursos se terminan invirtiendo en otras economías, y subraya que, cuando una fracción de estos ahorros se presta a agentes locales no exportadores, se generan fragilidades financieras debido a la vulnerabilidad frente a las variaciones del tipo de cambio.

En contraparte, el BCU destacó que los depósitos en moneda nacional ofrecen protección del poder adquisitivo local ante variaciones cambiarias y se canalizan mayoritariamente hacia el crédito interno. De esta manera, se promueve activamente el acceso a la vivienda, la expansión de empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo, lo que permite un mayor aprovechamiento del ahorro de los uruguayos en beneficio del país.