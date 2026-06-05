Empresas que ofrezcan planes de inversión con expectativa de rentabilidad deberán presentar declaración jurada en el BCU

La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU dispuso que las personas, empresas y patrimonios de afectación independiente que busquen captar fondos del público o convoquen a invertir con expectativas de rentabilidad deberán presentar una declaración jurada ante el organismo con información sobre su actividad.

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El BCU pretende contar con datos sobre las empresas que ya operan bajo esos esquemas para luego emitir una regulación y establecer planes de supervisión con el objetivo de proteger a los inversores. Esta medida había sido aprobada en la Ley de Presupuesto.

El organismo informó que la declaración jurada deberá presentarse en formato digital ante la Superintendencia de Servicios Financieros y tendrá carácter obligatorio para los que desarrollen actividades de este tipo. Las empresas que ya estén operando tienen un plazo de 60 días para efectuar la declaración desde este viernes 5 de junio. Las que comiencen con la actividad más adelante lo deberán hacer antes del inicio.