El Partido Nacional pidió la "remoción inmediata" del ministro del Interior por "inoperancia, falta de autocrítica e improvisación"

El Directorio del Partido Nacional pidió al presidente Yamandú Orsi la " remoción inmediata " del ministro del Interior, Carlos Negro , por el " fracaso " en su gestión al frente de la cartera de seguridad . La declaración se da horas después de que se conocieran las cifras de delitos y denuncias de delitos del primer semestre de 2026, que registró un aumento de 6,6% en los homicidios respecto al mismo período de 2025.

Los blancos señalaron en la declaración emitida que la gestión de Negro está caracterizada por la "inoperancia, la falta de autocrítica e improvisación" .

En el primer semestre de 2026 se registraron 195 homicidios , una cifra que no se alcanzaba desde 2018, en cuyos primeros seis meses fueron asesinadas 224 personas .

"Negro es peor que Bonomi" y al ministro "le dio vergüenza" dar las "malas noticias": oposición recrudece críticas contra el ministro del Interior

El comunicado del Partido Nacional apunta a este hecho. Y señala que el primer semestre de 2026 fue el "segundo peor" desde que "empezaron los registros en el año 2013" , solo "empeorados" en 2018, en la "gestión Bonomi" . Esto, señalaron, pese a que en abril el gobierno había destacado una "baja histórica y consolidada" de los homicidios.

"El accionar del ministro del Interior no ha estado a la altura. Esto ha sido por su falta de liderazgo, de conducción y su insuficiente respaldo a la Policía que está trabajando bajo las órdenes de un jerarca ausente, errático y debilitado", agregaron.

Los dirigentes blancos que integran el Directorio habían hecho un primer análisis de los datos divulgados este lunes en la mañana, cuando en conferencia de prensa apuntaron contra Negro por no participar en la conferencia de prensa de presentación de las cifras, que encabezó el titular del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), Diego Sanjurjo.

"Seguramente, con estas malas noticias, le dio vergüenza", dijo Heber en la conferencia. Y adelantó que la Comisión de Seguridad del partido analizaría más a fondo la situación.

En el comunicado el Partido Nacional cuestionó la demora de un año en presentar el Plan Nacional de Seguridad, las declaraciones de Negro antes de asumir diciendo que la guerra contra el narcotráfico está "perdida", la "falta de planificación y gestión en el llenado de vacantes" y las "contradicciones" por el uso de blindados militares, entre varios otros hechos señalados.

Desde el Partido Colorado, en tanto, también cuestionaron a Negro. Y el secretario general de esa colectividad, el senador colorado Andrés Ojeda, insistió en que Negro "es peor que Bonomi" y pidió un "cambio de cara".

Consultado días atrás por las críticas hacia Negro y los pedidos de renuncia que ya habían aparecido, Orsi reivindicó su respaldo al ministro. "Si yo fuera a llevar a cabo todas las renuncias que me han pedido, me quedo sin gabinete", respondió la semana pasada, luego de que se conociera el quíntuple homicidio de Villa García, pero antes de que se divulgaran las cifras.