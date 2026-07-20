Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD

El Partido Nacional pidió la "remoción inmediata" del ministro del Interior por "inoperancia, falta de autocrítica e improvisación"

Los dirigentes blancos habían adelantado que analizarían la suba de los homicidios en la Comisión de Seguridad partidaria y habían cuestionado la gestión de Negro

20 de julio de 2026 19:19 hs
Yamandú Orsi y Carlos Negro. Archivo

Yamandú Orsi y Carlos Negro. Archivo

Foto: Presidencia de la República

El Directorio del Partido Nacional pidió al presidente Yamandú Orsi la "remoción inmediata" del ministro del Interior, Carlos Negro, por el " fracaso" en su gestión al frente de la cartera de seguridad. La declaración se da horas después de que se conocieran las cifras de delitos y denuncias de delitos del primer semestre de 2026, que registró un aumento de 6,6% en los homicidios respecto al mismo período de 2025.

Los blancos señalaron en la declaración emitida que la gestión de Negro está caracterizada por la "inoperancia, la falta de autocrítica e improvisación".

En el primer semestre de 2026 se registraron 195 homicidios, una cifra que no se alcanzaba desde 2018, en cuyos primeros seis meses fueron asesinadas 224 personas.

Más noticias

Homicidios marcaron el peor primer semestre desde 2018: hubo 195 asesinatos, 6,6% más que en igual período de 2025

"Negro es peor que Bonomi" y al ministro "le dio vergüenza" dar las "malas noticias": oposición recrudece críticas contra el ministro del Interior

El comunicado del Partido Nacional apunta a este hecho. Y señala que el primer semestre de 2026 fue el "segundo peor" desde que "empezaron los registros en el año 2013", solo "empeorados" en 2018, en la "gestión Bonomi". Esto, señalaron, pese a que en abril el gobierno había destacado una "baja histórica y consolidada" de los homicidios.

"El accionar del ministro del Interior no ha estado a la altura. Esto ha sido por su falta de liderazgo, de conducción y su insuficiente respaldo a la Policía que está trabajando bajo las órdenes de un jerarca ausente, errático y debilitado", agregaron.

Los dirigentes blancos que integran el Directorio habían hecho un primer análisis de los datos divulgados este lunes en la mañana, cuando en conferencia de prensa apuntaron contra Negro por no participar en la conferencia de prensa de presentación de las cifras, que encabezó el titular del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), Diego Sanjurjo.

"Seguramente, con estas malas noticias, le dio vergüenza", dijo Heber en la conferencia. Y adelantó que la Comisión de Seguridad del partido analizaría más a fondo la situación.

En el comunicado el Partido Nacional cuestionó la demora de un año en presentar el Plan Nacional de Seguridad, las declaraciones de Negro antes de asumir diciendo que la guerra contra el narcotráfico está "perdida", la "falta de planificación y gestión en el llenado de vacantes" y las "contradicciones" por el uso de blindados militares, entre varios otros hechos señalados.

Desde el Partido Colorado, en tanto, también cuestionaron a Negro. Y el secretario general de esa colectividad, el senador colorado Andrés Ojeda, insistió en que Negro "es peor que Bonomi" y pidió un "cambio de cara".

Consultado días atrás por las críticas hacia Negro y los pedidos de renuncia que ya habían aparecido, Orsi reivindicó su respaldo al ministro. "Si yo fuera a llevar a cabo todas las renuncias que me han pedido, me quedo sin gabinete", respondió la semana pasada, luego de que se conociera el quíntuple homicidio de Villa García, pero antes de que se divulgaran las cifras.

Las más leídas

El puñetazo de Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni, a Dani Olmo, tras el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

Residencia presidencial de Suárez y Reyes: la "casa de familia" donde cada paso retumba con el eco de la historia uruguaya

Video: agredieron a un chofer de Copsa tras una discusión en Montevideo y el sindicato se declaró en "alerta permanente"

"Algunos cuentan las que no les corresponden": lo que dijo Pollo Vignolo sobre las estrellas de Argentina en lo que pareció ser un mensaje para Uruguay; mirá el video

Temas

Partido Nacional Ministerio del Interior seguridad

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos