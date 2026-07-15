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Orsi respaldó a Negro como ministro del Interior luego del quíntuple homicidio en El Monarca

"Si yo fuera a llevar a cabo todas las renuncias que me han pedido me quedo sin gabinete", dijo Orsi sobre los cuestionamientos de la oposición

15 de julio de 2026 14:02 hs
20250728 Carlos Negro, Yamandu Orsi. Interior presenta Encuentros por Seguridad.
Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, respaldó a Carlos Negro como ministro del Interior luego del quíntuple homicidio en el barrio El Monarca de Montevideo el pasado viernes.

Las víctimas fueron una adolescente de 14 años, dos adolescentes de 18, un hombre de 28 y una mujer de 32. Los tres varones eran hermanos del clan de "Los Suárez", mientras que la mujer era suegra de uno de ellos y madre de la adolescente de 14 años que murió de camino al hospital.

Tras el caso, dirigentes de la oposición cuestionaron al ministro del Interior, quien fue respaldado públicamente por el presidente este miércoles. "Si yo fuera a llevar a cabo todas las renuncias que me han pedido me quedo sin gabinete. Tienen todo mi respaldo. El ministro Negro por supuesto y cada vez más, porque lo veo trabajar", respondió Orsi en rueda de prensa.

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El presidente agregó que le convence como viene trabajando este secretario de Estado, aunque afirmó que también siente que se queda "corto" en "todas las políticas públicas".

"Son inaceptables los niveles de violencia que nuestra sociedad tiene, como aparentemente se resuelven las cosas, fundamentalmente la ambición por ocupar territorios y negocios", añadió Orsi en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12. Además calificó el quíntuple homicidio de "terrible".

"Los Suárez" es una organización criminal con base en Villa Española que, según fuentes de la investigación, se había mudado recientemente a esta otra a zona de Montevideo ubicada en Pasaje Central y Juan Acosta, próximo al kilómetro 21 de la Ruta 8.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, bajo la órbita de la fiscal de Homicidios de 3° Turno, Andrea Mastroianni.

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