"Triste realidad": legisladores de la oposición se manifestaron tras quíntuple homicidio en Villa García

Legisladores de los partidos Nacional y Colorado cuestionaron al gobierno este viernes luego del quíntuple homicidio ocurrido en el barrio El Monarca , en la zona de Villa García , Montevideo, donde cinco integrantes de una misma familia fueron asesinados a balazos.

A través de publicaciones en la red social X, legisladores de la oposición responsabilizaron al gobierno de Yamandú Orsi por la situación de la seguridad pública y apuntaron contra el ministro del Interior, Carlos Negro.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva escribió: "Mientras los frentistas aúllan por sus incapacidades, en el país real vuelan las balas de zonas entregadas a los narcos" . Luego agregó: "¿Cuándo vamos a decretar el toque de queda en algunas zonas para proteger a la gente honesta?" .

Negro dijo que quíntuple homicidio en Villa García es producto del enfrentamiento entre "clanes familiares que viene de larga data"

Policía detuvo a un hombre sospechoso de haber participado en rapiña a residencial del barrio Atahualpa

Por su parte, el senador colorado Robert Silva afirmó: "El país no se gobierna con videítos mentirosos y manijeros. Háganse cargo porque todo se está yendo de las manos" .

Mientras los frentistas aúllan por sus incapacidades, en el país real vuelan las balas de zonas entregadas a los narcos https://t.co/xG198xgm03

El país no se gobierna con videitos mentirosos y manijeros. Háganse cargo porque todo se está yendo de las manos! https://t.co/pL9ROXMgm1 pic.twitter.com/skM7RaDuoI — Robert Silva (@RobertSilvaUy) July 10, 2026

El diputado nacionalista Álvaro Dastugue también criticó al Poder Ejecutivo y sostuvo: "Triste realidad de nuestro país, un día sí y el otro también. Un ministro que se rinde antes de empezar tendría seguro este resultado".

Triste realidad de nuestro país un día sí y el otro también!! Un ministro que se rinde antes de empezar tendría seguro este resultado ! https://t.co/36M1FaFzzy — Álvaro Dastugue (@AlvaroDastugue) July 10, 2026

En tanto, el exministro del Interior Nicolás Martinelli apuntó directamente contra el actual titular de la cartera y reclamó su salida del cargo. "¿Tan difícil es encontrar otro ministro, uno que esté a la altura de la silla que ocupa?", escribió.

Primero, el ministro anticipa que los homicidios aumentarán este semestre. Después, el presidente Orsi asegura: “Venimos manejándolo bastante bien”. Tres policías heridos de bala en menos de 24 horas. Hoy, un quíntuple homicidio.



Qué bien lo están manejando… Presidente, ¿tan… — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) July 10, 2026

Qué se sabe del quíntuple homicidio en Villa García

El ataque ocurrió sobre las 07:30 de este viernes en una vivienda ubicada en Pasaje Central y Juan Acosta, próximo al kilómetro 21 de la Ruta 8, en el barrio El Monarca.

Las víctimas fueron una adolescente de 14 años, dos jóvenes de 18, un hombre de 28 y una mujer de 32, todos integrantes de una misma familia. La menor había sido trasladada con heridas de arma de fuego, pero falleció durante la mañana.

Según la información primaria, el servicio de emergencias 911 recibió varios llamados que alertaban sobre disparos en la zona. Al llegar al lugar, la Policía encontró inicialmente a cuatro personas fallecidas y a otras dos heridas de bala.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, bajo la órbita de la fiscal de Homicidios de 3° Turno, Andrea Mastroianni.

Hasta la escena concurrieron el ministro del Interior, Carlos Negro; el director de la Policía Nacional, José Azambuya; y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo. El ministro se retiró del lugar sin realizar declaraciones públicas.

Las primeras actuaciones indican que las víctimas pertenecían a la familia de "Los Suárez", una organización criminal con base en Villa Española que, según fuentes de la investigación, se había mudado recientemente a esa zona de Montevideo. La Policía aún no informó oficialmente cuál es el móvil del ataque.