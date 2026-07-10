El INR denunció penalmente a Fernández Albín por amenazas contra funcionarios y autoridades: fue trasladado a un sector con mayor vigilancia

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) presentó este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía contra Luis Fernando Fernández Albín , luego de que el recluso enviara una carta con amenazas dirigidas a funcionarios y autoridades del organismo, informaron fuentes del Ministerio del Interior.

Según informó la cartera en un comunicado, al que accedió El Observador, la denuncia fue motivada por el contenido de una carta manuscrita en la que Fernández Albín profirió amenazas contra personal de la institución, que fue divulgada en el streaming Todo se sabe, del periodista Ignacio Álvarez.

Fernández Albín se encuentra privado de libertad desde el 20 de diciembre de 2025 bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública .

“TENGO TANTO ODIO CONTRA USTEDES QUE LA VAN A PAGAR” Exclusivo: la amenazante carta escrita antes de ayer desde la cárcel por el narcotraficante Luis Fernández Albín, y dirigida a la directora del INR, Ana Juanche, quien ya realizó la denuncia mientras el recluso fue… pic.twitter.com/z2Dd3MnfiF

Masacre en Villa García: cuatro personas fueron asesinadas y dos resultaron heridas, entre ellas una adolescente de 14 años que está grave

Cumple una condena de 10 años y tres meses de prisión por los delitos de organización de las actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de activos, tráfico de armas de fuego y porte y tenencia de un arma de fuego con los signos de identificación suprimidos , todos en régimen de reiteración real.

Además de la denuncia penal, el Instituto Nacional de Rehabilitación resolvió aplicarle una sanción gravísima en el ámbito administrativo. Como parte de esa medida, el recluso fue trasladado a un sector de alta contención y vigilancia para el cumplimiento de la sanción.

La condena por el cargamento de 2.200 kilos de cocaína en Punta Espinillo

Fernández Albín, identificado por los investigadores como líder de la organización criminal Los Albín y señalado como socio del narcotraficante Sebastián Marset, fue condenado en el marco de la investigación por la incautación de 2.200 kilos de cocaína en una chacra de Punta Espinillo, ocurrida en agosto de 2025.

Foto: Joaquín Pisa

La Fiscalía Especializada en Estupefacientes concluyó que el dinero proveniente del narcotráfico fue utilizado para adquirir bienes de alto valor y determinó que parte de esos activos estaban a nombre de terceros. Entre los condenados estuvo la empleada doméstica de Fernández Albín, quien, según la investigación, actuó como testaferro y llegó a comprar una vivienda con piscina con fondos provenientes de la organización.

Video: Joaquín Pisa

Fernández Albín había sido detenido en Argentina en noviembre de 2025 durante la Operación Nueva Era II y posteriormente extraditado a Uruguay para ser juzgado por la causa. Además, continúa siendo investigado como presunto responsable intelectual del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Cómo lavaba el dinero Fernández Albín: casas, camionetas y una chacra valuadas en más de US$ 1 millón

La investigación de la Fiscalía Especializada en Estupefacientes concluyó que Luis Fernández Albín y su esposa utilizaron a la empleada doméstica de la familia y al hijo de esta como testaferros para ocultar bienes adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico.

Según la causa, ambos figuraban como propietarios de bienes valuados en más de US$ 1 millón, entre ellos una casa con piscina en Ciudad de la Costa, otra vivienda en Las Piedras, dos chacras en Punta Espinillo —una de ellas donde fueron incautados 2.200 kilos de cocaína— y cuatro camionetas.

Como parte de la condena, la Justicia dispuso el decomiso de todos esos bienes, además de dinero en efectivo y tres fusiles con sus cargadores y municiones.

La empleada doméstica fue condenada a dos años y ocho meses de penitenciaría por lavado de activos, mientras que su hijo recibió una pena de 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por ocultamiento de activos. La Fiscalía consideró acreditado que ambos actuaban como testaferros de Fernández Albín y su organización criminal.