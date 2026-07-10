Juan Pedro Damiani confirmó que será candidato a presidente en las elecciones de Peñarol: "Vuelve Damiani"

Juan Pedro Damiani confirmó que volverá a ser candidato a presidente de Peñarol en las elecciones de fin de año, en las que enfrentará al oficialismo de Ignacio Ruglio.

"Querés que te diga la verdad: hoy por hoy soy candidato a la elección en Peñarol. Vuelve Damiani" , afirmó el expresidente de Peñarol en una entrevista con El Espectador Deportes.

Según informó Referí en marzo, Damiani ya se estaba moviendo para meterse en las elecciones , buscando volver a presidir al club como lo hizo de 2009 a 2017. Incluso, luego de una reunión con Ruglio, el también expresidente Jorge Barrera y otros directivos, dijo: "Voy a jugar fuerte".

Según supo Referí, durante esos meses Damiani mantuvo reuniones y conversaciones periódicas con Alejandro Ruibal, Walter Pereyra, Evaristo González, Edgardo Novick y Rodolfo Catino , al tiempo que se mantuvo en línea con el expresidente Jorge Barrera , a quien considera "un activo muy importante para el club".

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Incluso, este viernes Damiani marcó: "Yo no me imagino un proyecto mío sin Jorge Barrera. Damiani y Barrera sería una muy buena fórmula".

Desde el entorno de Damiani se aseguró que "no hay posibilidad alguna" de integrar una lista única con figuras del actual oficialismo encabezado por Ignacio Ruglio, que en su momento le pidió al exmandatario que le ayude a acercar posiciones entre Peñarol y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. "Pensamos de manera absolutamente diferente y queremos un Peñarol totalmente distinto", indicaron.

Al dirigente le preguntaron si se veía compitiendo en las elecciones carboneras con Osvaldo Giménez, gerente de Tenfield, pero Damiani contestó que no cree que se candidatee. "Es un gran amigo y ojalá se quisiera involucrar, pero no lo veo", expresó.