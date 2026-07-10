La nueva, y polémica, regla del Mundial 2026 que no será aplicada en el fútbol uruguayo a partir del Torneo Clausura

El fútbol uruguayo tendrá a partir del Torneo Clausura la implementación de las nuevas reglas de FIFA que se aplican en el Mundial 2026, tal como informó Referí , pero una de ellas no será tenida en cuenta.

El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó oficialmente este jueves que implementará a partir del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya las nuevas Reglas de Juego 2026/2027 utilizadas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entras las nuevas disposiciones, aparecen las referidas a saques de banda y saques de meta, a las situaciones con límite de tiempo, tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego y cambios en el protocolo VAR.

La que no aparece en el comunicado del Colegio de Árbitros es la regla referida al hecho de taparse la boca para dirigirse a un rival en tono de confrontación , la llamada “Ley Vinicius”, por la que dos jugadores fueron expulsados en el Mundial 2026.

Más fútbol y menos cortes: ¿cuándo ingresarán a la Liga AUF Uruguaya las nuevas reglas de la FIFA que se estrenaron en el Mundial 2026 y cuáles son?

La UEFA se rebela ante la FIFA y no aplicará en sus competencias dos de las reglas aprobadas por la IFAB para el Mundial 2026

Durante la Copa del Mundo los árbitros pueden sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca al dirigirse a un adversario con ánimo de confrontación.

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius Foto: AFP

Esta es la llamada “Ley Vinicius”, la que se aprobó luego de que el jugador brasileño de Real Madrid denunciara un insulto del argentino Lucas Prestianni, de Benfica, por la última Liga de Campeones, lo que derivó en un escándalo y una sanción para el mediocampista.

En el Mundial 2026 hubo dos jugadores que se fueron expulsados por esta nueva regla: el paraguayo Miguel Almirón, tras ser denunciado por un rival turco que le indicó al juez que se había tapado la boca para decirle, y el ecuatoriano Piero Hincapié, que también hizo el gesto en el partido ante México, lo delató un rival y se fue a las duchas.

Miguel Almirón Foto: Richard Heathcote/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

Desde el Colegio de Árbitros informaron a Referí en primera instancia que esa regla se iba a aplicar, pero finalmente no aparece en el comunicado emitido este jueves con los cambios que se aplicarán en el Torneo Clausura

La otra novedad que no estará en el fútbol uruguayo es la tarjeta roja por retirarse de la cancha a modo de protesta.

Los jueces del Mundial 2026 también pueden sacarle tarjeta roja a todo jugador que salga de la cancha como forma de protesta contra una decisión arbitral. Lo mismo ocurre con los miembros del cuerpo técnico que ordenen o exhorten a sus jugadores a abandonar el terreno de juego en señal de protesta contra un fallo de los jueces.

Con esta medida se busca evitar lo que pasó en la final de la Copa África de Naciones, en enero de este año, cuando jugadores de la selección de Senegal se retiraron del campo de juego como protesta por un gol anulado y un penal para Marruecos en los minutos finales. Más de 20 minutos después, los leones de la Teranga regresaron, ganaron el partido y fueron campeones.

Las nuevas disposiciones que comunicó la AUF

Las modificaciones incluyen cuatro nuevas disposiciones vinculadas al desarrollo del juego, además de ajustes en las reglas 3, 4, 5, 8, 10, 12 y 14 del reglamento.

El juez Danny Makkelie le explica a Miguel Almirón su decisión tras un 'mistaken identify' del VAR Foto: AFP

Saques de banda y saques de meta

Los árbitros podrán aplicar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un saque de banda o un saque de meta se está demorando deliberadamente.

Si al finalizar la cuenta el balón no fue puesto en juego, se concederá un saque de banda al equipo rival o un tiro de esquina, en caso de tratarse de un saque de meta.

Sustituciones con límite de tiempo

Los futbolistas dispondrán de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que el árbitro autorice la sustitución o se exhiba el tablero electrónico.

Si el jugador excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su sustituto recién podrá ingresar en la siguiente interrupción del juego y luego de transcurrido un minuto.

Tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego

Cuando un jugador requiera atención médica dentro del campo y el juego deba detenerse por ese motivo, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera hasta que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del partido.

Cambios en el protocolo VAR

El protocolo del VAR incorporará tres nuevas situaciones en las que podrá asistir al árbitro:

- Cuando se muestre incorrectamente una segunda tarjeta amarilla que derive en expulsión.

- En casos de confusión de identidad, cuando se amoneste o expulse al futbolista equivocado.

- Cuando se conceda erróneamente un tiro de esquina, siempre que la corrección pueda realizarse de forma inmediata y sin demorar la reanudación del juego.

El juez Said Martínez mirando la pantalla del VAR Foto: AFP

Ajustes a las Reglas de Juego 2026/2027:

Regla 3 –Los jugadores: En los amistosos internacionales de selecciones absolutas se permitirá incluir hasta 15 futbolistas suplentes en la planilla. De ellos, se podrán realizar hasta ocho sustituciones durante el partido. Además, ambos equipos podrán acordar aumentar esa cantidad hasta un máximo de 11 sustituciones.

Regla 4 – Equipamiento de los jugadores: Se autoriza el uso de prendas u objetos que no representen un riesgo, siempre que estén correctamente cubiertos y asegurados.

Regla 5 – El árbitro: Las competiciones podrán autorizar el uso de cámaras corporales en la cabeza o el pecho de los árbitros, siempre que la organización provea los dispositivos y gestione el uso de las imágenes.

Regla 8 – Inicio y reanudación del juego: Se aclara que, en un balón a tierra, la posesión será otorgada al equipo que la mantenía antes de la interrupción del juego.

Regla 10 – El resultado del partido y Regla 14 – Tiro penal: Se incorpora una aclaración sobre los casos en que un ejecutante juegue el balón por segunda vez de forma involuntaria durante la ejecución de un penal.

Regla 12 – Faltas y conducta incorrecta: No se amonestará al infractor cuando el árbitro aplique la ventaja y la jugada termine en gol, ya que la falta no habrá impedido la anotación.