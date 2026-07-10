Mundial 2026: Kylian Mbappé explicó por qué pidió el cambio en la victoria de Francia contra Marruecos, y aseguró que están "preparados" para cualquier rival

El francés Kylian Mbappé explicó por qué pidió el cambio en el final del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 , que los europeos ganaron 2-0 para clasificar a las semifinales del torneo.

El delantero del Real Madrid volvió a ser determinante para Les Bleus, con un golazo que le permitió a Francia abrir el marcador ante los marroquíes a los 60 minutos del partido, luego de que Bono le atajara un penal en la primera parte.

Fue su octavo tanto en el torneo , lo que le permitió alcanzar a Lionel Messi en la punta de la tabla de goleadores de la competencia, y su gol número 20 en Mundiales , una anotación por detrás del argentino en la tabla histórica.

A los 77 minutos y ya con el 2-0 en el marcador, anotado por Ousmane Dembélé , Mbappé encendió las alarmas al tirarse solo al césped del Estadio de Boston, segundos después de recibir un pisotón de un jugador marroquí. Rápidamente ingresó la sanidad de la selección francesa, que acompañó al jugador mientras se retiraba caminando para ser sustituido por Jean-Philippe Mateta.

Francia 2-0 Marruecos por el Mundial 2026: el equipo francés ganó con autoridad y está en las semifinales

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Kylian Mbappé retirándose del partido entre Francia y Marruecos Foto: EFE

Minutos después, la transmisión oficial del partido mostró a Mbappé con hielo en la zona de su tobillo derecho, lo cual generó aún más preocupación en el estado del jugador de cara a la definición del Mundial.

Sin embargo, tras el encuentro el futbolista francés habló con el canal M6 y dio tranquilidad sobre su situación: "Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo, pero está bien. Creo que Mateta estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos y también era bueno para él tener minutos".

El astro del Real Madrid marcó que Francia debe mantener los pies sobre la tierra ahora que ya está entre los cuatro mejores del Mundial, y aseguró que "solo hay una forma de relajarse y es ganando". "Hay muchos motivos para estar tranquilos porque estamos en semifinales y muy contentos, pero todavía queda mucho camino por recorrer", agregó.

Mbappé sabe que "lo que viene será todavía más difícil" que lo que ya pasaron en el torneo, pero declaró que están "preparados" para enfrentarse "a cualquier rival". "Ahora recuperaremos energías y veremos el partido de mañana para conocer a nuestro próximo adversario", explicó el delantero, que estará expectante al partido entre España y Bélgica para saber a quién se enfrentará en las semis.