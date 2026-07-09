FIFA reveló a los cuatro candidatos del premio al Mejor Jugador Joven del Mundial 2026, con Lamine Yamal a la cabeza

La FIFA reveló a los cuatro jugadores candidatos a llevarse el premio del Mejor Jugador Joven del Mundial 2026 , con el juvenil español Lamine Yamal encabezando el listado.

En un comunicado publicado en su página web, la Federación anunció que hay cuatro futbolistas que siguen en carrera para llevarse el galardón que premia al mejor juvenil de la copa, que en 2022 fue para el argentino Enzo Fernández .

Solo pueden competir en esta terna los jugadores nacidos después del 1° de enero de 2005 , por lo que solo entran en la discusión los menores de 21 años y medio .

El principal candidato es Lamine Yamal , el español que llegó al Mundial con lo justo tras lesionarse en el final de la temporada con el Barcelona , pero que durante el torneo ya aportó un gol en cinco partidos , de los cuales completó 90 minutos solo contra Portugal.

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"Al final la gente se acuerda de estos momentos, a partir de octavos y de cuartos. Es cuando más motivado estoy. Todo este proceso me lo he tomado con calma para poder llegar bien a este momento. Me encuentro muy bien, con muchas ganas de demostrar lo que somos como España y lo que soy", expresó el futbolista en una entrevista con el medio catalán Mundo Deportivo.

En la lista sigue el marroquí Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años que milita en el Lille de Francia. El joven fue titular en cuatro de los cinco partidos de Marruecos, nuevamente la sensación mundialista tras alcanzar las semifinales de Qatar 2022.

Ayyoub Bouaddi Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP

"Ganó un concurso de oratoria a los 15 años, obtuvo su bachillerato a los 16 y ahora cursa una carrera en matemáticas; una inteligencia que se refleja en la serenidad que aporta al centro del campo de los Leones del Atlas", destacó sobre Bouaddi la FIFA, que valoró que "esa jerarquía va de la mano con una fortaleza física que no se condice con su corta edad".

En tercer lugar está Désiré Doué, extremo de 21 años de la selección de Francia, que enfrentará a Bouaddi este jueves en los cuartos de final. El bicampeón de la Champions League con el Paris Saint Germain lleva un gol y una asistencia en cinco partidos de la Copa del Mundo, con solo dos titularidades.

Federico Valverde y Desire Doue en el partido entre el Real Madrid y el PSG por el Mundial de Clubes Foto: Franck Fife / AFP

La lista la cierra el lateral izquierdo inglés Nico O'Reilly, un fijo en el último año de Pep Guardiola en el Manchester City y en el equipo mundialista del alemán Thomas Tuchel. Fue titular en cuatro de los cinco partidos de Inglaterra en la copa, y se perfila para mantenerse en el once que saldrá a la cancha a enfrentar a Noruega por los cuartos de final.