La Coalición Republicana anunció que no votará la Rendición de Cuentas en general

La Coalición Republicana anunció que no votará en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno de Yamandú Orsi envió al Parlamento. Este anuncio tuvo lugar tras una reunión que mantuvieron representantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente este jueves.

"No vamos a votar en general la Rendición de Cuentas porque expresa la conclusión de resultados de un año de mal gobierno ", señaló en conferencia de prensa el senador nacionalista Javier García .

Según el exministro de Defensa, la actual administración "no ha sabido resolver, encarar y priorizar los principales temas que la sociedad uruguaya está reclamando con urgencia" .

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Además, señaló que esto se produjo por una "falta de liderazgo, rumbo y por ser un gobierno que no solo no tiene dirección, sino que ha tenido hasta discrepancias y debates públicos entre los propios integrantes del gobierno, lo que marca las incertidumbres que surgen de él ".

Tras García, tomó la palabra el senador colorado Andrés Ojeda, quien dijo que este "pase de raya" que le pone la coalición al gobierno representa la "nota que se le pone al examen que da el gobierno en este primer año".

"El gobierno y el ministro no aprobaron el examen, están aplazados, se fueron a febrero. Y eso lo entiende todo el mundo", expresó y añadió que la Rendición de Cuentas "no conforma".

Luego habló también el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. "La primera impresión que uno tiene cuando lee el proyecto es que el gobierno hizo mal las cuentas el año pasado, cuando hizo el Presupuesto y puso mal el foco", dijo.

"Ahora quiere corregirlo, pero claramente la solución es absolutamente insuficiente en aquellos rubros incluso donde el gobierno ahora está poniendo el foco", añadió.