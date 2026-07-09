"Tiene que dirigir un país": Sánchez dijo que hay "responsabilidad" en la secretaría de Orsi por la deuda con Primaria

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , se refirió a la polémica suscitada por una deuda del mandatario en el Impuesto de Primaria y señaló que en el tema hay "responsabilidad" en la secretaría del mandatario.

Días atrás, Informativo Carve informó que el presidente tenía impagos del Impuesto de Primaria en una propiedad de su titularidad y una vivienda vinculada a su familia que presenta obras que aún no figuran actualizadas en la documentación de Catastro .

Luego de tomar conocimiento de esto mediante el informe periodístico, Orsi pagó la deuda y regularizó ante Catastro el registro de las obras .

Sánchez sobre blindados del Ejército en operativos policiales: "No es que las Fuerzas Armadas van a ocuparse de la seguridad interna"

"Es como Uruguay: tuvimos un primer tiempo regular y en el segundo tiempo hicimos cambios", dijo Sánchez sobre cambios en la cúpula policial

Consultado por este tema, Sánchez señaló que "obviamente" se trata de "errores" que hay que resolver "rápidamente" y destacó que el presidente lo hizo.

Tras esto, esgrimió responsabilidades dentro del equipo del mandatario. "Se atrasó en pagar un tributo, pero obviamente ahí hay más responsabilidad de su secretaría, que es la que lleva adelante muchas cosas. Imagínense que el presidente no está mirando y llevando las cuentas personales cuando tiene que dirigir un país", señaló.

"Eso está mal, hay que mejorarlo, pero acá lo que hay que poner el foco es en los grandes problemas del Uruguay: cómo resolvemos la seguridad, cómo resolvemos la producción, cómo generamos que el Uruguay tenga más mercados en el mundo, y ese foco no lo podemos retirar más allá de estos otros temas", añadió.

Después, opinó sobre las encuestas con cifras negativas en cuanto a la opinión de la gente con respecto a la actual administración. "Las imágenes se revierten con gestión, con trabajo y es lo que estamos tratando de hacer. Eso implica gestionar mejor, tomar los datos de la realidad, hacer autocrítica de dónde están los problemas y resolverlos", dijo.

Según el secretario de la Presidencia, lo que debe hacer el gobierno es "llevar adelante" el programa presentado y no molestarse con las encuestas. "Yo no me enojo con las encuestas", aseveró.

Rendición de Cuentas y las negociaciones con la oposición

Consultado por los dichos del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien sostuvo que el actual gobierno es el "peor" desde el retorno de la democracia, Sánchez dijo que no le importa lo que se haya dicho.

"La oposición está siendo muy dura con el gobierno; ahora bien, yo me siento a negociar hasta con el que se descuide si logro poner recursos en la pobreza infantil, porque esto no se trata de una campaña de egos. Yo generalmente no adjetivo, no insulto a nadie que piense distinto a mí, pero además trato de negociar cosas importantes para los uruguayos, entonces si yo me tengo que sentar con cualquiera, no me importa lo que haya dicho", afirmó.

"Hay cuentas que no se cobran y se cargan, simplemente. Hay cuentas que no voy a cobrar. Si uno pasa cobrando cuentas, el problema que tenés es que te transformas en una persona reactiva. Entonces yo prefiero mirar hacia adelante y ver qué cosas son buenas para Uruguay", añadió.